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Тайна питания при диабете раскрыта: один удивительный овощ навсегда изменит вашу жизнь

Тайна питания при диабете раскрыта: один удивительный овощ навсегда изменит вашу жизнь

11:02, 03 май 2024

Диабет и строгий контроль за питанием – понятия, к сожалению, неразделимые. Но даже в рамках ограничений можно найти вкусных и полезных союзников. Один из них – обычный огурец, незаслуженно недооцененный овощ, чей скромный вид скрывает богатый состав и способность влиять на уровень сахара в крови.

Огурцы – кладезь витаминов и микроэлементов. Витамин К, отвечающий за свертываемость крови, витамин С, укрепляющий иммунитет, и калий, регулирующий работу сердца, – далеко не полный список их полезных компонентов.

Но главное достоинство огурцов для диабетиков – это низкое содержание углеводов. В 100 граммах этого зеленого "лекаря" их содержится менее 5 г, что делает его идеальным перекусом, не способным вызвать скачки сахара.

Огурец не только утолит голод и освежит, но и поможет восполнить водный баланс, который так важен для людей с диабетом.

Употреблять огурцы можно как самостоятельное блюдо, так и добавлять в салаты, окрошки и другие летние блюда.

Помните, что данная статья носит информационный характер. Перед внесением изменений в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье диабет огурцы
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