Забудьте о желтых листьях и болезнях огурцов: одно средство из обычных компонентов изменит ваш огород навсегда

11:09, 03 май 2024

Хотите, чтобы ваши огурцы радовали вас хрустящими плодами все лето, а их листья оставались изумрудно-зелеными и не знали болезней?

Секрет заключается в регулярном опрыскивании огуречной ботвы уникальным составом из обычных ингредиентов. Одна обработка каждые две недели – и ваши огурчики останутся крепкими и жизнерадостными до самых холодов. Средство образует на листьях тонкую, невидимую глазу пленку, надежно защищающую их от пересыхания и атак вредных насекомых.

Для приготовления раствора вам понадобится лишь черствый хлеб, йод и немного молока. Вечером замочите в ведре цельную буханку, а с утра перетрите ее руками до образования кашицы. Отфильтруйте хлебный раствор и добавьте в него содержимое одного пузырька йода и полстакана жирного молока. Размешайте смесь и разбавьте ее обычной водой в пропорции один к десяти.

Готовый состав перелейте в опрыскиватель и тщательно обработайте им кусты огурцов с двух сторон каждого листочка. Лучше всего проводить процедуру ранним утром или вечером, когда спадет дневная жара. При регулярном использовании средства ботва надолго сохранит яркий изумрудный цвет и не будет подвержена болезням, а плоды огурцов порадуют вас пышным урожаем.

Автор: Алия Карачурина