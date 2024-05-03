Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Забудьте о желтых листьях и болезнях огурцов: одно средство из обычных компонентов изменит ваш огород навсегда

Забудьте о желтых листьях и болезнях огурцов: одно средство из обычных компонентов изменит ваш огород навсегда

11:09, 03 май 2024

Хотите, чтобы ваши огурцы радовали вас хрустящими плодами все лето, а их листья оставались изумрудно-зелеными и не знали болезней?

Секрет заключается в регулярном опрыскивании огуречной ботвы уникальным составом из обычных ингредиентов. Одна обработка каждые две недели – и ваши огурчики останутся крепкими и жизнерадостными до самых холодов. Средство образует на листьях тонкую, невидимую глазу пленку, надежно защищающую их от пересыхания и атак вредных насекомых.

Для приготовления раствора вам понадобится лишь черствый хлеб, йод и немного молока. Вечером замочите в ведре цельную буханку, а с утра перетрите ее руками до образования кашицы. Отфильтруйте хлебный раствор и добавьте в него содержимое одного пузырька йода и полстакана жирного молока. Размешайте смесь и разбавьте ее обычной водой в пропорции один к десяти.

Готовый состав перелейте в опрыскиватель и тщательно обработайте им кусты огурцов с двух сторон каждого листочка. Лучше всего проводить процедуру ранним утром или вечером, когда спадет дневная жара. При регулярном использовании средства ботва надолго сохранит яркий изумрудный цвет и не будет подвержена болезням, а плоды огурцов порадуют вас пышным урожаем.

Прокачайте огурцы для сверхурожая: пошаговая инструкция по подготовке семян для рекордного урожая сочных овощей от профессионала

Читайте также:

Прокачайте огурцы для сверхурожая: пошаговая инструкция по подготовке семян для рекордного урожая сочных овощей от профессионала
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огурцы
Читайте также

Опытные садоводы покупают это копеечное средство весной: одна бутылка избавит от всех проблем
Это интересно
Опытные садоводы покупают это копеечное средство весной: одна бутылка избавит от всех проблем
Прощай, тля! Чудо-рецепт уничтожит вредителей за день, не потратив ни копейки
Это интересно
Прощай, тля! Чудо-рецепт уничтожит вредителей за день, не потратив ни копейки
100% защита от тли и гнили: простой рецепт для огурцов и помидоров
Это интересно
100% защита от тли и гнили: простой рецепт для огурцов и помидоров
Как определить качество молока в домашних условиях: 3 простых теста, которые не займут много времени
Это интересно
Как определить качество молока в домашних условиях: 3 простых теста, которые не займут много времени


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok