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Уральский антиклещевой рецепт: древнее натуральное средство, заставляющее кровососов спасаться бегством

Уральский антиклещевой рецепт: древнее натуральное средство, заставляющее кровососов спасаться бегством

21:51, 03 май 2024

В теплое время года многие предпочитают проводить время на природе, наслаждаясь свежим воздухом и красотами окружающего ландшафта. Однако идиллическую атмосферу способны омрачить мелкие, но чрезвычайно назойливые существа – клещи. Эти крохотные паразиты, буквально притаившиеся в зарослях травы, представляют серьезную угрозу, поскольку могут переносить опасные заболевания. К счастью, жители отдаленных уголков России приспособились защищаться от этих кровопийц с помощью старинного народного средства.

Блогер Наталья Рябенко, ведущая канал «Стеклянная сказка», поделилась в своих публикациях эффективным и доступным методом отпугивания клещей, издревле применяемым в Уральском регионе и Сибири. Рецепт прост, но результативен: на 100 граммов измельченной камфоры необходимо добавить гвоздики в соотношении 2:1. Получившуюся ароматную смесь лучше всего заготавливать зимой для использования в грядущем сезоне.

Перед каждым выходом на природу следует нанести немного этой натуральной мази на открытые участки тела. Исходящий от нее резкий, пряный аромат оказывает отталкивающее действие на клещей, не позволяя им приближаться к обработанной поверхности. Специфический запах камфоры и гвоздики может показаться несколько необычным для городского жителя, но он служит надежной преградой для кровососущих паразитов.

Этот фрукт - кошмар для клещей: они в ужасе разбегаются от его запаха

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы клещи
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