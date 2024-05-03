Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Муравьи обложили ваш сад? Попробуйте хитрую ловушку от бывалых огородников - эффект вас удивит

Муравьи обложили ваш сад? Попробуйте хитрую ловушку от бывалых огородников - эффект вас удивит

22:03, 03 май 2024

Начало садово-огородного сезона часто омрачается одной досадной проблемой – нашествием назойливых муравьев. Эти мелкие создания не только причиняют неудобства своим присутствием, но и способствуют распространению тли, создавая дополнительные трудности для садоводов. Но не стоит отчаиваться – существует простой и экономичный метод, который поможет отпугнуть муравьиные орды от ваших деревьев.

В поисках эффективного решения стоит обратиться к народной мудрости, которой с радостью делится Дзен-канал "Секреты бывалого дачника". Его автор, опытный огородный эксперт, предлагает сделать ловушку-конус из строительной подложки. Этот способ не только действенный, но и доступный для любого садовода.

Чтобы изготовить такую ловушку, нужно взять кусок строительной подложки и придать ему форму конуса, при этом более широкая часть должна быть направлена вниз. Далее необходимо смазать как внешнюю, так и внутреннюю поверхность конуса любым средством от грызунов – подойдет даже обычный клей от мышей.

Установив этот простой, но хитроумный конус на стволе дерева, вы создадите надежный барьер, через который муравьи не смогут пробраться. Ловушка будет эффективно отпугивать непрошеных гостей, не позволяя им добраться до кроны и распространять тлю.

Выкопал траншею возле дерева: Хитрый садовод раскрыл секрет защиты яблонь от муравьев

Читайте также:

Выкопал траншею возле дерева: Хитрый садовод раскрыл секрет защиты яблонь от муравьев
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы муравьи
Читайте также

Устали выгонять муравьев с участка? Простой трюк с нитками, пропитанными специальным веществом, отпугнет их навсегда
Это интересно
Устали выгонять муравьев с участка? Простой трюк с нитками, пропитанными специальным веществом, отпугнет их навсегда
Муравьи исчезнут за одну ночь: посыпьте этот продукт на муравейник – никакая сода не сравнится
Это интересно
Муравьи исчезнут за одну ночь: посыпьте этот продукт на муравейник – никакая сода не сравнится
Избавит от муравьев и тли: незаменимое удобрение
Это интересно
Избавит от муравьев и тли: незаменимое удобрение
Тля и муравьи больше не проблема: простой и эффективный метод борьбы
Это интересно
Тля и муравьи больше не проблема: простой и эффективный метод борьбы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok