Муравьи обложили ваш сад? Попробуйте хитрую ловушку от бывалых огородников - эффект вас удивит

22:03, 03 май 2024

Начало садово-огородного сезона часто омрачается одной досадной проблемой – нашествием назойливых муравьев. Эти мелкие создания не только причиняют неудобства своим присутствием, но и способствуют распространению тли, создавая дополнительные трудности для садоводов. Но не стоит отчаиваться – существует простой и экономичный метод, который поможет отпугнуть муравьиные орды от ваших деревьев.

В поисках эффективного решения стоит обратиться к народной мудрости, которой с радостью делится Дзен-канал "". Его автор, опытный огородный эксперт, предлагает сделать ловушку-конус из строительной подложки. Этот способ не только действенный, но и доступный для любого садовода.

Чтобы изготовить такую ловушку, нужно взять кусок строительной подложки и придать ему форму конуса, при этом более широкая часть должна быть направлена вниз. Далее необходимо смазать как внешнюю, так и внутреннюю поверхность конуса любым средством от грызунов – подойдет даже обычный клей от мышей.

Установив этот простой, но хитроумный конус на стволе дерева, вы создадите надежный барьер, через который муравьи не смогут пробраться. Ловушка будет эффективно отпугивать непрошеных гостей, не позволяя им добраться до кроны и распространять тлю.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru