Пренебрегать нельзя: Александр Мясников назвал полипы, перерождающиеся в смертельные опухоли

22:20, 03 май 2024

В человеческом организме порой происходят процессы, на первый взгляд кажущиеся безобидными, но таящие в себе серьезную опасность. Речь идет о появлении полипов – доброкачественных новообразований на слизистых оболочках внутренних органов.

Несмотря на их изначально невинную природу, в некоторых случаях эти образования могут трансформироваться в злокачественные опухоли. Именно поэтому крайне важно знать, какие виды полипов наиболее рискованны и как распознать скрытую угрозу.

Начнем с наименее опасных ситуаций. Появление, как правило, не представляет серьезного риска для здоровья. Зачастую они возникают на фоне аллергических реакций или бронхиальной астмы и требуют вмешательства лишь в том случае, если препятствуют нормальному дыханию. Удаление таких полипов – стандартная процедура, не сопряженная с высокой степенью риска.

Однако, когда речь заходит о полипах в матке, ситуация становится более тревожной. Крупные новообразования данного типа нередко провоцируют маточные кровотечения различной интенсивности. Известный врач Александр Мясников подчеркнул, что в постменопаузальном периоде такие кровотечения могут указывать на развитие рака матки, что требует незамедлительного обследования у специалиста.

Наиболее опасными считаются полипы, образующиеся в кишечнике. Здесь важны как размер, так и тип новообразования. Ворсинчатые полипы размером более 1 сантиметра с гораздо большей вероятностью перерождаются в злокачественные опухоли. Впрочем, данный процесс происходит постепенно: от появления полипа до развития рака обычно проходит около 10 лет. Аналогичная угроза может исходить от полипов в желчном пузыре, где образования размером свыше 7 миллиметров уже считаются потенциально опасными.

Автор: Алия Карачурина