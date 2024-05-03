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Сосед-садовод выметал с полок весь уксус: простой домашний рецепт, решающий сразу три назойливые проблемы на дачном участке

Сосед-садовод выметал с полок весь уксус: простой домашний рецепт, решающий сразу три назойливые проблемы на дачном участке

22:30, 03 май 2024

Сезон в самом разгаре, а у дачников кипит работа. Борьба с сорняками, вредителями и ржавчиной на инструментах – задачи, знакомые каждому. Но знаете ли вы, что решение этих проблем может скрываться в самом обычном продукте – уксусе? Не спешите удивляться! Сегодня мы расскажем вам о трех простых и эффективных способах применения уксуса на даче, о которых вам поведала опытный агроном Ксения Давыдова.

Оказывается, обычный бытовой уксус может использоваться в саду в борьбе с сорняками, насекомыми-вредителями и ржавчиной на инвентаре. Его применение универсально и экономично, не требуя приобретения дорогостоящих средств.

Для подавления роста сорной травы эксперт советует приготовить раствор из 3 литров воды, 5 ложек соли и 2,5 стакана 9-15% уксуса. Полученной жидкостью следует обильно опрыснуть нежелательную растительность. Кислота замедлит ее развитие.

Чтобы избавиться от назойливых мошек, привлекающих их ароматная приманка готовится путем смешивания яблочного уксуса, теплой воды, сахара и средства для мытья посуды. Вредители попадают в раствор и тонут.

Садоводы также успешно очищают металлические инструменты от ржавчины замачиванием в слабом растворе уксуса и воды в равных пропорциях. После суток вымачивания следует протереть заржавевшие поверхности бумажным полотенцем и металлической губкой. При необходимости процесс повторяется.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: лайфхаки уксус
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