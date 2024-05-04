Болтушка из двух ингредиентов поможет избавиться от муравьев раз и навсегда: сработает в 100% случаев

12:35, 04 май 2024

Садоводы нередко сталкиваются с нашествием муравьев на своих участках. Эти насекомые не только доставляют неприятности, но и могут нанести вред растениям. Опытный дачник Иван Русских делится простым и эффективным рецептом, который поможет быстро избавиться от муравьев на плодовых деревьях и в теплице.

Основным ингредиентом этого натурального репеллента является. Содержащийся в нем капсаицин оказывает отталкивающее действие на муравьев благодаря своему резкому запаху и вкусу. Для создания защитного состава необходимо сварить интенсивный перцовый отвар. Для этого 3 стручка красного жгучего перца нужно поместить в литр воды и проварить около 20 минут, добавив в конце горсть сушеного гвоздичного масла для усиления аромата.

Параллельно следует замесить густое тесто из 4 столовых ложек муки и стакана воды. Когда перцовый отвар будет готов, в него следует влить тестообразную смесь и тщательно перемешать до получения однородной консистенции, напоминающей кисель. После остывания эту ароматную массу можно будет использовать в качестве естественного барьера.

Достаточно обмазать приготовленной болтушкой стволы деревьев, кустарников и даже края входа в теплицу - и муравьи надолго потеряют интерес к данным участкам из-за неприятного для них аромата перца и гвоздики. Это экологичное и простое в приготовлении средство позволит сохранить сад в целости и сбережет урожай от прожорливых насекомых.

Автор: Алия Карачурина