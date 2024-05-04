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Прощай, обвисший живот! Секретный вечерний эликсир творит чудеса - минус 7 кг жира и подтянутые бока за неделю

Прощай, обвисший живот! Секретный вечерний эликсир творит чудеса - минус 7 кг жира и подтянутые бока за неделю

12:40, 04 май 2024

Мечтаете о стройной фигуре к лету, но возраст уже не тот, и сбросить лишние килограммы становится все сложнее? Не отчаивайтесь! Диетолог Ирина Игнатьева делится секретом простого, но невероятно эффективного напитка, который поможет вам избавиться от жировых отложений в области талии и бедер. Секрет кроется в комбинации таких простых ингредиентов, как кефир, огурец, шпинат и имбирь.

Для приготовления чудо-смеси понадобится смешать в блендере стакан кефира, один среднего размера огурец, несколько листьев свежего шпината и небольшое количество корня имбиря.

Игнатьева предлагает две схемы употребления этого зеленого эликсира в зависимости от желаемой скорости похудения. Быстрее всего результат можно достичь, выпивая напиток каждый вечер вместо ужина. Такой интенсивный курс рассчитан на 5-7 дней и может оказаться достаточно экстремальным, требуя серьезной силы воли.

Для тех, кто предпочитает более умеренный подход, существует второй вариант – устраивать периодические разгрузочные дни, например, по понедельникам и четвергам. Таким образом, процесс похудения займет больше времени, но будет менее изнуряющим и проще в реализации.

Следует понимать, что любые кардинальные изменения в рационе требуют консультации с лечащим врачом для исключения потенциальных рисков для здоровья.

Чудо-напиток для похудения: ускоряет метаболизм, сжигает жир без диет и голодовок

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: диета
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