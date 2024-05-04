Забудете о хилой и деревянной редиске: Следуя этим 4 правилам, вы соберете крупные, сочные корнеплоды
12:46, 04 май 2024
Май – пора сеять редис в теплице. Но многие садоводы остаются недовольны результатом. Почему же капризный корнеплод не всегда радует щедрым урожаем? Опытная огородница Виктория Радзевская делится секретами выращивания редиса в теплице, чтобы каждый мог насладиться сочными и вкусными корнеплодами.
В первую очередь, важно уделить внимание подготовке почвы. Виктория отдает предпочтение грядкам, планируемым под посадку томатов, куда она вносит перегной и минеральные удобрения. Такая питательная среда идеально подходит для быстрорастущей редиски.
Однако Виктория предупреждает об опасности использования свежего навоза и куриного помета, которые могут обжечь нежные корни и привести к искривлению плодов. Вместо этого она рекомендует сбалансированные минеральные удобрения.
Немаловажным фактором для успешного выращивания редиса является поддержание оптимальной температуры. Эта культура не переносит жару, предпочитая прохладу в диапазоне 15-18 градусов Цельсия. Кроме того, редис нуждается в умеренном освещении, поскольку относится к растениям короткого светового дня. Поэтому посадки лучше размещать в полутенистых местах.
Наконец, жизненно важным условием является регулярный полив. Виктория отмечает, что редис плохо переносит засуху, поэтому она орошает свои теплицы каждые 2-3 дня, обеспечивая культуре необходимую влагу.
Читайте также:Редис без хлопот: простой секрет от опытных садоводов