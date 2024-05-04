Дед-рыбак из деревни научил готовить мелкую рыбку так: Едим огромными сковородками каждый день — не можем остановиться

12:55, 04 май 2024

Многие из нас привыкли считать мелкую рыбку вроде тюльки, кильки или корюшки чем-то второсортным, доступным лакомством лишь для домашних питомцев. Но сегодня мы хотим бросить вызов этому стереотипу и поделиться рецептом, который позволит вам взглянуть на эту "неприметную" рыбку по-новому.

Приготовление:

Подготовка:

Рыбку (около 500 г) тщательно очищаем от чешуи, удаляем внутренности, головы и хвосты. Промываем под проточной водой.

Сбрызгиваем рыбу лимонным соком, солим по вкусу и оставляем мариноваться на 15 минут.

Обжарка:

На сковороде разогреваем растительное масло.

Выкладываем рыбу в один слой и обжариваем на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон.

Соус:

В отдельной емкости смешиваем 100 мл воды, 2 ст. л. кетчупа и 1 ст. л. майонеза.

Заливаем соусом обжаренную рыбу.

Запекание:

Отправляем сковороду с рыбой в разогретую до 180°C духовку.

Запекаем в течение 20-30 минут.

Подача:

Готовую рыбу подаем к столу горячей.

Идеальным дополнением станет отварной картофель, но можно наслаждаться ею и без гарнира, просто вприкуску с черным хлебом.

Советы:

Для более насыщенного вкуса соуса можно добавить к нему немного горчицы или томатной пасты.

Если вы любите острое, можете добавить в соус щепотку молотого чили.

Вместо кетчупа можно использовать томатную пасту или измельченные помидоры.

По желанию можете добавить к рыбе другие овощи, например, лук или морковь.

Готовится она просто до безобразия, но результат способен удивить даже самых искушенных гурманов. Нежная, ароматная, сочная рыбка, пропитанная пикантным соусом, тает во рту, оставляя незабываемые вкусовые впечатления.

Приятного аппетита!

Автор: Алия Карачурина