Дед-рыбак из деревни научил готовить мелкую рыбку так: Едим огромными сковородками каждый день — не можем остановиться
12:55, 04 май 2024
Многие из нас привыкли считать мелкую рыбку вроде тюльки, кильки или корюшки чем-то второсортным, доступным лакомством лишь для домашних питомцев. Но сегодня мы хотим бросить вызов этому стереотипу и поделиться рецептом, который позволит вам взглянуть на эту "неприметную" рыбку по-новому.
Готовится она просто до безобразия, но результат способен удивить даже самых искушенных гурманов. Нежная, ароматная, сочная рыбка, пропитанная пикантным соусом, тает во рту, оставляя незабываемые вкусовые впечатления.
Приготовление:
Подготовка:
- Рыбку (около 500 г) тщательно очищаем от чешуи, удаляем внутренности, головы и хвосты. Промываем под проточной водой.
- Сбрызгиваем рыбу лимонным соком, солим по вкусу и оставляем мариноваться на 15 минут.
Обжарка:
- На сковороде разогреваем растительное масло.
- Выкладываем рыбу в один слой и обжариваем на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон.
Соус:
- В отдельной емкости смешиваем 100 мл воды, 2 ст. л. кетчупа и 1 ст. л. майонеза.
- Заливаем соусом обжаренную рыбу.
Запекание:
- Отправляем сковороду с рыбой в разогретую до 180°C духовку.
- Запекаем в течение 20-30 минут.
Подача:
- Готовую рыбу подаем к столу горячей.
- Идеальным дополнением станет отварной картофель, но можно наслаждаться ею и без гарнира, просто вприкуску с черным хлебом.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса соуса можно добавить к нему немного горчицы или томатной пасты.
- Если вы любите острое, можете добавить в соус щепотку молотого чили.
- Вместо кетчупа можно использовать томатную пасту или измельченные помидоры.
- По желанию можете добавить к рыбе другие овощи, например, лук или морковь.
Приятного аппетита!
Автор: Алия Карачурина
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