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Дед-рыбак из деревни научил готовить мелкую рыбку так: Едим огромными сковородками каждый день — не можем остановиться

Дед-рыбак из деревни научил готовить мелкую рыбку так: Едим огромными сковородками каждый день — не можем остановиться

12:55, 04 май 2024

Многие из нас привыкли считать мелкую рыбку вроде тюльки, кильки или корюшки чем-то второсортным, доступным лакомством лишь для домашних питомцев. Но сегодня мы хотим бросить вызов этому стереотипу и поделиться рецептом, который позволит вам взглянуть на эту "неприметную" рыбку по-новому.

Готовится она просто до безобразия, но результат способен удивить даже самых искушенных гурманов. Нежная, ароматная, сочная рыбка, пропитанная пикантным соусом, тает во рту, оставляя незабываемые вкусовые впечатления.

Приготовление:

Подготовка:

  • Рыбку (около 500 г) тщательно очищаем от чешуи, удаляем внутренности, головы и хвосты. Промываем под проточной водой.
  • Сбрызгиваем рыбу лимонным соком, солим по вкусу и оставляем мариноваться на 15 минут.

Обжарка:

  • На сковороде разогреваем растительное масло.
  • Выкладываем рыбу в один слой и обжариваем на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон.

Соус:

  • В отдельной емкости смешиваем 100 мл воды, 2 ст. л. кетчупа и 1 ст. л. майонеза.
  • Заливаем соусом обжаренную рыбу.

Запекание:

  • Отправляем сковороду с рыбой в разогретую до 180°C духовку.
  • Запекаем в течение 20-30 минут.

Подача:

  • Готовую рыбу подаем к столу горячей.
  • Идеальным дополнением станет отварной картофель, но можно наслаждаться ею и без гарнира, просто вприкуску с черным хлебом.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса соуса можно добавить к нему немного горчицы или томатной пасты.
  • Если вы любите острое, можете добавить в соус щепотку молотого чили.
  • Вместо кетчупа можно использовать томатную пасту или измельченные помидоры.
  • По желанию можете добавить к рыбе другие овощи, например, лук или морковь.

Приятного аппетита!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты рыба
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