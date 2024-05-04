Хотите, чтобы ветви вишни ломились от спелых ягод? Вот подкормка, которую нужно сделать в мае

13:02, 04 май 2024

Хотите собрать небывалый урожай вишни в этом году? Тогда вам стоит присмотреться к особому графику подкормок вашего плодового дерева. От того, насколько грамотно и своевременно вы будете вносить удобрения, напрямую зависит количество и качество сочных ягод на ваших вишневых ветвях.

Все начинается ранней весной, когда первые теплые солнечные лучи только пробуждают почки вишни от зимнего сна. Именно в этот момент дереву требуется мощный питательный всплеск, чтобы нарастить молодые побеги и подготовиться к цветению. Садоводы со стажем советуют не тянуть и своевременно внести первую азотную подкормку — лучше всего подойдут аммиачная селитра или мочевина. Удобрения предварительно растворяют в воде согласно инструкции и выливают по кругу вокруг ствола.

Когда деревце покроется благоухающим цветочным убранством, настает время для второй весенней подкормки, но уже с другим составом. В дополнение к азоту вишня нуждается в органических веществах для закладки первых завязей. Садоводы рекомендуют использовать куриный помет, но с осторожностью — излишняя концентрация может создать «азотную бомбу» и навредить корневой системе. Как и в первый раз, удобрения нужно вносить в прикорневую зону.

С наступлением лета схема подкормок плодового дерева немного меняется. Пока крона еще слишком мала, внекорневые опрыскивания не принесут должного эффекта. Однако стоит дождаться роста листвы — и тогда настанет очередь внекорневых подкормок, которые обеспечат вишню дополнительными питательными веществами для нормального роста и созревания ягод.

Автор: Алия Карачурина