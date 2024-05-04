Забудьте о выматывающей прополке: проверенный временем рецепт от Менделеева уничтожит сорняки без особого труда
13:10, 04 май 2024
Каждый дачник знаком с коварством сорняков. Эти живучие растения, словно Феникс из пепла, возрождаются снова и снова, отнимая силы и омрачая радость садоводства.
Однако в этой затяжной схватке люди не остались безоружными. История донесла до нас хитрый трюк, некогда изобретенный самим Дмитрием Менделеевым — гением, подарившим миру периодическую таблицу элементов. Страсть к цветоводству у великого ученого сочеталась с несгибаемой решимостью в борьбе с сорными захватчиками.
В один прекрасный день Менделеев скомбинировал несколько обычных ингредиентов в особый «гербицидный коктейль». Рецепт этого удивительного средства прост: 30 гр. стружки хозяйственного мыла, 30 гр. растительного масла, 50 гр. тетрабората натрия и 500 гр. калийной соли серого цвета, растворенные в воде. Достаточно обильно пролить эту смесь на места обитания сорняков — и вскоре их присутствие сойдет на нет.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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