Забудьте о выматывающей прополке: проверенный временем рецепт от Менделеева уничтожит сорняки без особого труда

13:10, 04 май 2024

Каждый дачник знаком с коварством сорняков. Эти живучие растения, словно Феникс из пепла, возрождаются снова и снова, отнимая силы и омрачая радость садоводства.

Однако в этой затяжной схватке люди не остались безоружными. История донесла до нас хитрый трюк, некогда изобретенный самим— гением, подарившим миру периодическую таблицу элементов. Страсть к цветоводству у великого ученого сочеталась с несгибаемой решимостью в борьбе с сорными захватчиками.

В один прекрасный день Менделеев скомбинировал несколько обычных ингредиентов в особый «гербицидный коктейль». Рецепт этого удивительного средства прост: 30 гр. стружки хозяйственного мыла, 30 гр. растительного масла, 50 гр. тетрабората натрия и 500 гр. калийной соли серого цвета, растворенные в воде . Достаточно обильно пролить эту смесь на места обитания сорняков — и вскоре их присутствие сойдет на нет.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru