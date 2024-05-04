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Забудьте о сорбентах: Изумительный напиток из целебных трав очистит кровь и лимфу — достаточно одного стакана перед сном

Забудьте о сорбентах: Изумительный напиток из целебных трав очистит кровь и лимфу — достаточно одного стакана перед сном

13:19, 04 май 2024

Наш организм, словно губка, впитывает из окружающей среды различные вещества, не все из которых ему полезны. Со временем токсины накапливаются, отравляя нас изнутри. К счастью, природа щедро одарила нас дарами, способными помочь в борьбе с этой проблемой.

Сила трав против токсинов

Фитотерапевт Светлана Ткаченко делится секретами природных очистителей, не уступающих по эффективности медикаментозным средствам. Календула, зверобой, пижма, липа, бессмертник и пастушья сумка — эти травы, известные с незапамятных времен, станут вашими верными союзниками в борьбе за чистоту организма.

Чудодейственный эликсир

Один из самых действенных рецептов — очищающий напиток из ромашки, зверобоя, бессмертника и березовых почек. Это чудодейственное зелье не только очищает кровь и лимфу, но и выводит соли и шлаки, налаживая работу жизненно важных органов: печени, почек, кишечника и сосудов.

Рецепт приготовления:

  1. Ромашка — 100 г
  2. Зверобой — 100 г
  3. Бессмертник — 100 г
  4. Березовые почки — 100 г

Способ применения:

  • Тщательно измельчите все травы и поместите в емкость с крышкой.
  • Залейте 1 столовую ложку сбора 0,5 л кипятка.
  • Настаивайте в течение 20 минут.
  • Принимайте по 1 стакану с 1 чайной ложкой меда утром и вечером перед сном.

Результат не заставит себя ждать

Уже скоро вы заметите улучшение самочувствия, прилив сил и энергии. Ваша кожа станет чище, а пищеварение — наладится.

Важно

Помните, что данная статья носит информационный характер. Перед применением травяных сборов обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: чай здоровье
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