Забудьте о сорбентах: Изумительный напиток из целебных трав очистит кровь и лимфу — достаточно одного стакана перед сном
13:19, 04 май 2024
Наш организм, словно губка, впитывает из окружающей среды различные вещества, не все из которых ему полезны. Со временем токсины накапливаются, отравляя нас изнутри. К счастью, природа щедро одарила нас дарами, способными помочь в борьбе с этой проблемой.
Сила трав против токсинов
Фитотерапевт Светлана Ткаченко делится секретами природных очистителей, не уступающих по эффективности медикаментозным средствам. Календула, зверобой, пижма, липа, бессмертник и пастушья сумка — эти травы, известные с незапамятных времен, станут вашими верными союзниками в борьбе за чистоту организма.
Чудодейственный эликсир
Один из самых действенных рецептов — очищающий напиток из ромашки, зверобоя, бессмертника и березовых почек. Это чудодейственное зелье не только очищает кровь и лимфу, но и выводит соли и шлаки, налаживая работу жизненно важных органов: печени, почек, кишечника и сосудов.
Рецепт приготовления:
- Ромашка — 100 г
- Зверобой — 100 г
- Бессмертник — 100 г
- Березовые почки — 100 г
Способ применения:
- Тщательно измельчите все травы и поместите в емкость с крышкой.
- Залейте 1 столовую ложку сбора 0,5 л кипятка.
- Настаивайте в течение 20 минут.
- Принимайте по 1 стакану с 1 чайной ложкой меда утром и вечером перед сном.
Результат не заставит себя ждать
Уже скоро вы заметите улучшение самочувствия, прилив сил и энергии. Ваша кожа станет чище, а пищеварение — наладится.
Важно
Помните, что данная статья носит информационный характер. Перед применением травяных сборов обязательно проконсультируйтесь со специалистом.