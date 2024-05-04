Забудьте о сорбентах: Изумительный напиток из целебных трав очистит кровь и лимфу — достаточно одного стакана перед сном

13:19, 04 май 2024

Наш организм, словно губка, впитывает из окружающей среды различные вещества, не все из которых ему полезны. Со временем токсины накапливаются, отравляя нас изнутри. К счастью, природа щедро одарила нас дарами, способными помочь в борьбе с этой проблемой.

Сила трав против токсинов

Фитотерапевт Светлана Ткаченко делится секретами природных очистителей, не уступающих по эффективности медикаментозным средствам. Календула, зверобой, пижма, липа, бессмертник и пастушья сумка — эти травы, известные с незапамятных времен, станут вашими верными союзниками в борьбе за чистоту организма.

Чудодейственный эликсир

напиток из ромашки, зверобоя, бессмертника и березовых почек

Рецепт приготовления:

Ромашка — 100 г Зверобой — 100 г Бессмертник — 100 г Березовые почки — 100 г

Способ применения:

Тщательно измельчите все травы и поместите в емкость с крышкой.

Залейте 1 столовую ложку сбора 0,5 л кипятка.

Настаивайте в течение 20 минут.

Принимайте по 1 стакану с 1 чайной ложкой меда утром и вечером перед сном.

Результат не заставит себя ждать

Один из самых действенных рецептов — очищающий. Это чудодейственное зелье не только очищает кровь и лимфу, но и выводит соли и шлаки, налаживая работу жизненно важных органов: печени, почек, кишечника и сосудов.

Уже скоро вы заметите улучшение самочувствия, прилив сил и энергии. Ваша кожа станет чище, а пищеварение — наладится.

Важно

Помните, что данная статья носит информационный характер. Перед применением травяных сборов обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru