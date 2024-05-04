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Рецепт феноменального урожая огурцов: Две майские обработки этим доступным средством - и захлебнетесь в море сочных овощей

Рецепт феноменального урожая огурцов: Две майские обработки этим доступным средством - и захлебнетесь в море сочных овощей

13:24, 04 май 2024

Опытные огородники знают, что для получения щедрого урожая огурцов нужно не только правильно посадить и ухаживать за ними, но и помочь им в период цветения и плодоношения. Эксперты канала «Большой вопрос» делятся простым и доступным рецептом, который поможет вашим огурчикам порадовать вас обилием вкусных плодов.

В самом начале майских деньков, когда молодые огуречные ростки только окрепли после высадки в грунт, самое время запастись специальным раствором. Всё, что для этого нужно — смешать в ведре воды литр свежей домашней сыворотки. По совету экспертов-огородников, можно добавить всего лишь каплю йода для дополнительного укрепляющего эффекта.

Полученным целебным составом следует тщательно опрыснуть зеленые кустики, буквально окатив их с макушки до корней. Такую обработку рекомендуется провести дважды с перерывом в неделю-другую. Это позволит растениям полноценно насытиться всеми необходимыми питательными веществами, заложив прочный фундамент для роста крепких плодов.

Но главное преимущество сывороточной обработки — защита молодой огуречной поросли от целого букета болезней, подстерегающих культуру в знойные весенне-летние деньки. Благодаря природному составу и антибактериальным свойствам сыворотки, кустики будут надежно ограждены от вредоносных микроорганизмов, способных погубить урожай.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород огурцы подкормка
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