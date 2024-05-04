Проращивать семена теперь будет не нужно: Герань в мае размножаем только так — совет цветоводов со стажем

13:46, 04 май 2024

Герань, или пеларгония, – один из самых популярных комнатных и садовых цветов. Кусты этого неприхотливого растения украшают квартиры, террасы и палисадники своими яркими соцветиями. Но знаете ли вы, что размножить герань можно без особых хлопот, сэкономив на покупке семян?

Все, что нужно, – острый нож и немного терпения. Срежьте от материнского куста несколько крепких побегов длиной 10-15 см, оставив на каждом минимум по два листочка. Важно избегать стеблей с распустившимися бутонами – цветы будут забирать питательные силы у развивающихся корешков.

Далее погрузите нижние срезы в емкость с теплой водой, добавив по желанию таблетку активированного угля для профилактики болезней. Листва при этом не должна соприкасаться с жидкостью, иначе начнется гниение. Накройте контейнер пленкой, создав парниковый эффект для ускорения процесса.

Расположите емкость с черенками на хорошо освещенном месте, избегая прямых солнечных лучей. Регулярно проверяйте уровень воды – пересыхание недопустимо. Через неделю на основаниях побегов проклюнутся белые корешки. Теперь можно высадить молодые геранькусты в грунт.

Автор: Алия Карачурина