Навсегда избавьтесь от надоедливого проволочника за каких-то 12 часов: Биологи поделились бесценным секретом против надоедливого вредителя

22:21, 04 май 2024

Садоводы часто сталкиваются с проблемой проволочника - вредителя, который обитает преимущественно в кислых почвенных условиях. Однако есть эффективные и доступные способы противостоять этому вредителю и вернуть почву в здоровое состояние.

Ключ к успеху кроется в нейтрализации повышенной кислотности грунта. Специалисты рекомендуют использовать такие средства, как аммиачная селитра, гашеная известь, доломитовая мука, сульфат аммония или хлористый калий. Достаточно внести их в почву согласно инструкциям и тщательно перекопать участок.

К примеру, для аммиачной селитры требуется всего одна столовая ложка на квадратный метр. Если использовать гашеную известь или доломитовую муку, потребуется 400 граммов сухого вещества на метр квадратный. Для сульфата аммония достаточно столовой ложки на квадратный метр, а для хлористого калия - 10 граммов на такую же площадь.

Наиболее бюджетным вариантом станет древесная зола, но ее расход составит целый килограмм на каждый квадратный метр. Главное - тщательно перемешать любое из этих средств с почвой.

После обработки рекомендуется высевать сидераты - растения, способные дополнительно снизить кислотность, обогатить почву питательными веществами и подавить популяцию вредителей. Лучшими союзниками в борьбе с проволочником станут рапс, люцерна, донник, гречиха белая, фацелия и желтая горчица.

Автор: Алия Карачурина