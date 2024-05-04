Овощная несовместимость: почему эти культуры нельзя сажать рядом
22:27, 04 май 2024
Опытные садоводы знают: собрать богатый урожай — это не только про полив, прополку и борьбу с вредителями. Важно еще грамотно спланировать расположение своих «зеленых питомцев» на грядках. Ведь некоторые культуры, будучи не в ладах друг с другом, могут не только капризничать, но и вовсе погубить друг друга.
Какие же растения стоит рассадить по разным углам огорода?
- Пасленовые: помидоры, баклажаны, картофель. Эти культуры, будучи близкими родственниками, могут «передавать» друг другу болезни и вредителей. Поэтому размещать их стоит как можно дальше друг от друга.
- Морковь и укроп: эти, казалось бы, безобидные растения — настоящие конкуренты за питательные вещества. Высаживая их рядом, вы рискуете остаться без достойного урожая ни того, ни другого. Лучшими соседями для моркови станут лук и чеснок, а укроп отлично уживется с капустой и огурцами.
- Бобы и перец: эти культуры страдают от схожих грибковых заболеваний. Поэтому их совместное проживание на одной грядке может обернуться плачевно для обоих. Перцы лучше размещать рядом с баклажанами, а бобовые — с огурцами.
- Виноград и капуста: капуста способна не только угнетать рост винограда, но и испортить его вкусовые качества. Поэтому эти культуры стоит рассадить как можно дальше друг от друга.
- Друзья и враги: помните, что не все так просто в мире растений. Некоторые культуры не только не переносят друг друга, но и могут стать настоящими союзниками. К примеру, капуста будет прекрасно себя чувствовать в компании с укропом и мятой, а виноград порадует вас щедрым урожаем, если по соседству с ним посадить базилик.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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