Овощная несовместимость: почему эти культуры нельзя сажать рядом

22:27, 04 май 2024

Какие же растения стоит рассадить по разным углам огорода?

Пасленовые : помидоры, баклажаны, картофель. Эти культуры, будучи близкими родственниками, могут «передавать» друг другу болезни и вредителей. Поэтому размещать их стоит как можно дальше друг от друга.

: помидоры, баклажаны, картофель. Эти культуры, будучи близкими родственниками, могут «передавать» друг другу болезни и вредителей. Поэтому размещать их стоит как можно дальше друг от друга. Морковь и укроп : эти, казалось бы, безобидные растения — настоящие конкуренты за питательные вещества. Высаживая их рядом, вы рискуете остаться без достойного урожая ни того, ни другого. Лучшими соседями для моркови станут лук и чеснок, а укроп отлично уживется с капустой и огурцами.

: эти, казалось бы, безобидные растения — настоящие конкуренты за питательные вещества. Высаживая их рядом, вы рискуете остаться без достойного урожая ни того, ни другого. Лучшими соседями для моркови станут лук и чеснок, а укроп отлично уживется с капустой и огурцами. Бобы и перец: эти культуры страдают от схожих грибковых заболеваний. Поэтому их совместное проживание на одной грядке может обернуться плачевно для обоих. Перцы лучше размещать рядом с баклажанами, а бобовые — с огурцами.

эти культуры страдают от схожих грибковых заболеваний. Поэтому их совместное проживание на одной грядке может обернуться плачевно для обоих. Перцы лучше размещать рядом с баклажанами, а бобовые — с огурцами. Виноград и капуста : капуста способна не только угнетать рост винограда, но и испортить его вкусовые качества. Поэтому эти культуры стоит рассадить как можно дальше друг от друга.

: капуста способна не только угнетать рост винограда, но и испортить его вкусовые качества. Поэтому эти культуры стоит рассадить как можно дальше друг от друга. Друзья и враги: помните, что не все так просто в мире растений. Некоторые культуры не только не переносят друг друга, но и могут стать настоящими союзниками. К примеру, капуста будет прекрасно себя чувствовать в компании с укропом и мятой, а виноград порадует вас щедрым урожаем, если по соседству с ним посадить базилик.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru

Опытные садоводы знают: собрать богатый урожай — это не только про полив, прополку и борьбу с вредителями. Важно еще грамотно спланировать расположение своих «зеленых питомцев» на грядках. Ведь некоторые культуры, будучи не в ладах друг с другом, могут не только капризничать, но и вовсе погубить друг друга.