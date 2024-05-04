Клубника будет размером с апельсин: Опытные садоводы поделились рецептом подкормки из сорняков

22:36, 04 май 2024

Клубника - одна из самых популярных и желанных ягод на дачных участках. Ее яркий вкус и аромат воплощают лучшие традиции летнего сезона. Однако для получения обильного и сладкого урожая мало посадить кусты - требуется правильный уход. В этом плане весенняя подкормка играет ключевую роль.

Многие опытные садоводы знают один простой, но эффективный способ обеспечить клубнику всеми необходимыми питательными веществами. Секрет кроется в обычных сорняках, которые обычно безжалостно выпалываются с грядок. Используя их для создания натурального удобрения, можно значительно повысить урожайность и вкусовые качества ягод.

Травяной настой, также известный как «зеленый чай», содержит уникальный комплекс веществ, необходимых для клубники. В нем присутствуют азот, калий, фосфор и многие другие микроэлементы, стимулирующие рост и плодоношение. Приготовить такое чудо-средство очень просто своими руками.

Для начала понадобится подходящая емкость из пластика, дерева или эмали. Лучше всего выбрать место под прямыми солнечными лучами. Наполните емкость примерно наполовину свежесорванными сорняками, залейте их водой до самого верха и закройте крышкой. В течение последующих 9-12 дней в емкости пойдет процесс естественного брожения, который важно периодически поддерживать, аккуратно перемешивая содержимое.

Когда раствор будет готов, его необходимо развести водой в пропорции 1 к 10 и использовать для полива кустов клубники. На один взрослый куст рекомендуется вылить 1-2 литра подкормки. Эта простая процедура окажет поразительный эффект, подарив садоводам обильный урожай крупных, сочных и невероятно сладких плодов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru