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Срочно бегите к врачу: флеболог раскрыла опасные симптомы, которые указывают на начало варикоза

Срочно бегите к врачу: флеболог раскрыла опасные симптомы, которые указывают на начало варикоза

22:49, 04 май 2024

Варикозное расширение вен — одно из наиболее распространенных сосудистых заболеваний, зачастую протекающее коварно и незаметно на первых порах. Однако своевременное выявление ранних симптомов может предотвратить серьезные осложнения и помочь справиться с недугом на начальной стадии. Врач-флеболог Полина Леонтьева рассказывает, на какие тревожные признаки следует обратить особое внимание.

В первую очередь, настораживающим сигналом может послужить видимое изменение внешнего вида вен. По словам Леонтьевой, при варикозе они становятся более выпуклыми и выступающими над поверхностью кожи. Однако подобные явные проявления характерны для поздней стадии заболевания. На ранних этапах могут появляться лишь мелкие сосудистые "звездочки" — маленькие разрастания сосудов под кожей.

Параллельно с внешними изменениями могут развиваться и другие симптомы, требующие повышенного внимания. Одним из наиболее частых спутников варикоза становится отечность ног, обычно проявляющаяся к вечеру и концентрирующаяся преимущественно в области стоп и голеней. Кроме того, периодические судороги икроножных мышц также могут указывать на проблемы с венозным оттоком.

Еще одним серьезным поводом обратиться к флебологу служит ощущение постоянной усталости и непривычной тяжести в ногах по вечерам. Пациентов также должны насторожить любые жгучие или болезненные ощущения в области голеней и стоп.

Важно помнить, что своевременное выявление проблемы и консультация квалифицированного специалиста крайне необходимы для предотвращения прогрессирования заболевания и возможных осложнений. Не стоит игнорировать первые симптомы варикоза - ранняя диагностика и лечение гарантируют наилучший результат.

При варикозе этого делать категорически нельзя: флеболог назвал 5 неожиданных запретов

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье варикоз
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