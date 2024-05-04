Выращивайте помидоры как немцы: получите ведро вкуснейших томатов с каждого куста

22:57, 04 май 2024

Мечтаете о богатом урожае томатов, способном удивить даже бывалых дачников? Немецкие агрономы готовы поделиться секретом, который позволит вам собирать помидоры ведрами!Главным отличием этого метода является отказ от традиционной пикировки рассады. Вместо этого каждое семя томата высаживается в отдельную емкость, что способствует формированию мощной, разветвленной корневой системы. Очень важно использовать для этого тот же грунт, в который впоследствии будет пересажена рассада.

После высадки томатов в теплицу или открытый грунт необходимо ежедневно поливать молодые растения до образования первых завязей. Затем достаточно орошать почву три раза в неделю. Немецкие специалисты рекомендуют удобрять помидоры зольными растворами в сочетании с комплексными минеральными подкормками.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru