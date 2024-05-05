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Простой трюк бабушки-повара: всего щепотка этого, и чай обретает поразительно насыщенный, божественный аромат

Простой трюк бабушки-повара: всего щепотка этого, и чай обретает поразительно насыщенный, божественный аромат

12:14, 05 май 2024

В те годы, когда качественные чаи были дефицитом, повара находили изобретательные решения, чтобы напиток радовал своим насыщенным вкусом. Одним из таких трюков была добавка крошечного количества пищевой соды при заваривании. Этот способ использовали не только в столовых, но и проводники в поездах дальнего следования, чтобы порадовать пассажиров ароматным чаем.

Секрет приготовления раскрывает Анна Ковалева, автор Дзен-канала "Хозяйка уюта". Этот фирменный рецепт достался ей от бабушки, которая работала поваром и умела превращать обычные ингредиенты в истинные деликатесы. Вот простые шаги к бархатистому вкусу чая:

Для начала ополосните заварочный чайник горячей водой, это важный шаг для раскрытия аромата. Затем насыпьте в теплый чайник 1-2 чайные ложки заварки, добавьте сахар по вкусу и буквально щепотку пищевой соды на кончике ложки. Залейте горячей, но не кипящей водой и дайте настояться 5-7 минут. По желанию можно добавить сушеную мяту для более пряного вкуса.

Волшебная роль соды заключается в смягчении жесткости воды. Благодаря этому маленькому секрету, вкус напитка станет удивительно насыщенным и полным, а аромат - по-настоящему головокружительным.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы чай
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