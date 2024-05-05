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Дачники в шоке: этот странный совет с сосновыми иголками гарантирует невероятный урожай картофеля - вы будете поражены результатом

Дачники в шоке: этот странный совет с сосновыми иголками гарантирует невероятный урожай картофеля - вы будете поражены результатом

12:20, 05 май 2024

Весна в разгаре, и дачники уже вовсю готовятся к посадкам картофеля. Но знаете ли вы, что у бывалых огородников есть хитрый секрет, помогающий получить рекордный урожай? Они щедро добавляют в лунки при посадке... сосновые иголки!
Этот простой, но эффективный прием помогает обеспечить растениям благоприятные условия для роста и развития, защищая их от вредителей и улучшая дренаж почвы.

Агроном Ксения Давыдова объясняет, что сосновые иголки выделяют фитонциды – натуральные соединения, обладающие инсектицидными свойствами. Эти вещества отпугивают проволочника, представляющего серьезную угрозу для картофельных посадок. Таким образом, хвоя сосны выступает в роли экологически безопасного репеллента, позволяя избежать использования вредных химикатов.

Кроме того, сосновые иголки обеспечивают превосходный дренаж почвы, что жизненно важно для успешного роста картофеля. Благодаря этому клубни получают достаточное количество кислорода, необходимого для формирования крепких корней и активного нарастания ботвы. В результате растения развиваются оптимальным образом, вкладывая больше ресурсов в образование крупных и здоровых клубней.

При посадке картофеля рекомендуется измельчить веточки сосны и засыпать целую горсть иголок в каждую лунку. Поверх этого слоя помещается сам клубень. Этот простой процесс позволяет объединить преимущества естественной защиты от вредителей и создания благоприятных условий для роста растений, гарантируя обильный урожай высококачественного картофеля.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы картофель
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