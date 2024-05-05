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Гениальная идея для сада и огорода прямиком из леса: шишки делают то, о чем вы даже не догадывались

Гениальная идея для сада и огорода прямиком из леса: шишки делают то, о чем вы даже не догадывались

12:28, 05 май 2024

Среди бывалых дачников ходит один простой, но гениальный лайфхак. Во время прогулок по лесу они непременно собирают сосновые шишки. Этот доступный природный материал может оказаться незаменимым помощником на садовом участке.

Дренажная система, созданная из шишек, обладает рядом преимуществ. Прежде всего, она способствует здоровому развитию корневой системы растений. Шишки, уложенные на дно посадочной ямы, предотвращают застой влаги, обеспечивая необходимую воздухопроницаемость грунта. Это позволяет корням «дышать», получая кислород и питательные вещества.

Еще один плюс такого дренажа — он препятствует возникновению корневых гнилей, губительных для многих культур. Древесная структура шишек со временем разлагается, обогащая почву полезными компонентами.

По отзывам опытных садоводов, шишечный дренаж идеально подходит для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Технология предельно проста: достаточно выложить слой шишек на дно ямы, а затем высадить саженец, как обычно.

Этот простой прием позаимствован у самой природы. Срубленные или поваленные ветром деревья оставляют на поверхности леса ковер из шишек, под которым прекрасно приживается самосев хвойных пород. Так что не ленитесь подражать лесным циклам — и результаты порадуют ваш глаз!

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород шишки
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