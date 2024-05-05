Беспощадная угроза для урожая: эти «натуральные» удобрения могут навсегда испортить вашу почву

12:33, 05 май 2024

С наступлением весны огородники с энтузиазмом берутся за дело, стремясь к богатому урожаю. Но, как известно, благие намерения не всегда ведут к желаемому результату. Опытные дачники предупреждают: не все натуральные удобрения одинаково полезны, а некоторые из них могут даже навредить.

О том, чего категорически нельзя делать с грунтом весной, рассказала огородница со стажем и автор Дзен-канала «Домашние хитрости».

Известь-пушонка и фосфорные удобрения: опасный тандем

Карбамид: несовместимые сочетания

Сочетание извести-пушонки и фосфорных удобрений — верный путь к истощению почвы. Вместо желаемого плодородия вы получите лишь обессиленную землю, не способную дать жизнь растениям.

Карбамид, или мочевина, — ценное удобрение, но его следует использовать с умом. Не стоит смешивать его с известью, мелом, простым суперфосфатом, доломитовой мукой или жидкими удобрениями. Такие комбинации не только не принесут пользы, но и могут привести к гибели растений.

Сухая земля не любит удобрений

Внесение удобрений в сухой грунт — грубая ошибка, чреватая ожогом корневой системы. Перед подкормкой обязательно увлажните почву, чтобы ваши «зеленые питомцы» получили питательные вещества в полной мере.

Помните: грамотный подход к удобрению почвы — залог щедрого урожая. Не торопитесь, изучайте рекомендации опытных огородников, и ваш сад обязательно порадует вас своими плодами.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru