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Невидимая угроза вашему здоровью прямо на кухне: один коварный продукт провоцирует тромбы и замедляет кровоток

Невидимая угроза вашему здоровью прямо на кухне: один коварный продукт провоцирует тромбы и замедляет кровоток

12:41, 05 май 2024

Кровь, словно река жизни, омывает каждый уголок нашего тела, снабжая клетки бесценным кислородом и питательными веществами. Но что, если этот поток вдруг замедляется, превращаясь в густую, вязкую массу? Какие опасности таит в себе густая кровь?

Главным виновником этого явления является не что иное, как повышенная свертываемость, вызванная избытком протромбина и фибриногена. Эти вещества, словно верные стражи, спешат на помощь при повреждениях, останавливая кровотечение. Но их чрезмерная активность внутри сосудов превращает их в коварных врагов.

«Густая кровь — это тихий убийца, который подкрадывается незаметно», — предостерегает врач-невролог Александр Ледень.

Замедленный кровоток, подобно запруде на реке, нарушает работу всего организма. Головные боли, головокружения, одышка, быстрая утомляемость — лишь малая часть симптомов, сигнализирующих о густой крови.

Но главная опасность кроется в тромбах. Эти коварные сгустки, словно подводные камни, могут стать причиной инфаркта, инсульта, тромбоэмболии.

К счастью, недуг поддается лечению. Помимо медикаментозной терапии, врач рекомендует пальчиативное лечение: умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, плавание, помогут разогнать «густую кровь».

Не стоит забывать и о правильном питании. Белый рис, к сожалению, один из «врагов» текучести крови. Стоит заменить его более полезными крупами, и о тромбах можно будет забыть.

Помните: данная статья носит информационный характер. Не занимайтесь самолечением! При первых же признаках густой крови необходимо обратиться к врачу за квалифицированной помощью.

Кровь разжижается без лекарств: простой завтрак от врача, который разгонит тромбы

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье кровь
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