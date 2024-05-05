Идеальная чистота окон надолго: опытные клинеры делятся действенной формулой раствора за копейки для ослепительного блеска

12:50, 05 май 2024

С наступлением тепла многие хозяйки стремятся обновить свой дом, в том числе привести в порядок окна. Чистота окон не только дарит ощущение уюта, но и позволяет солнечному свету беспрепятственно проникать в помещение, наполняя его светом.

Однако не всегда магазинные средства для мытья окон справляются с загрязнениями, оставляя после себя разводы. К счастью, существует простой и бюджетный способ приготовить эффективное средство в домашних условиях. Эксперт в области домашнего хозяйства Марина Жукова делится своими секретами.

Для начала наполните ведро двумя литрами теплой воды. Затем добавьте одну столовую ложку картофельного крахмала, который выступает отличным абразивом для удаления стойких пятен. Несколько капель синьки придадут блеск и яркий оттенок очищенному стеклу. Две столовые ложки нашатырного спирта обеспечат дезинфицирующий эффект, а 50 мл столового уксуса справятся с известковыми отложениями.

Тщательно перемешайте полученный раствор, убедившись, что крахмал равномерно распределился и не образовал комков. Затем перелейте часть смеси в распылитель для удобного нанесения на поверхность. Равномерно распылите жидкость на стекло, после чего протрите его тряпкой из микрофибры. Благодаря высокой впитываемости ткани, вам не потребуется использовать резиновый скребок или бумажные полотенца.

- Мне очень понравилось это домашнее средство, - комментирует Жукова. - Любые загрязнения на стекле удаляются легко, без особых усилий. Стекла становятся идеально прозрачными, не оставляя разводов. Что немаловажно, очищенная поверхность дольше сохраняет чистоту, не притягивая пыль и грязь в течение многих месяцев.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru