Чудо-подкормка для роз: 30 грамм этого удобрения - и ваш сад утонет в цветах

12:56, 05 май 2024

Красочные, благоухающие розы украшают любой сад, но что делать, если вместо пышных бутонов кусты выдают лишь жалкие 2-3 цветка? Не стоит расстраиваться! Обильного цветения можно добиться, если вовремя провести одну простую подкормку весной.

Опытные садоводы знают, что весной розы остро нуждаются в. Этот питательный элемент играет ключевую роль в развитии здоровой зеленой массы и, как следствие, обильного цветения. Традиционно для этой цели используют перепревший навоз, который вносят под кусты. Однако существует более простой и доступный вариант –

Для приготовления подкормки достаточно растворить 30 граммов мочевины в 10 литрах воды и тщательно перемешать раствор . Затем под каждый розовый куст необходимо вылить по литру питательного состава. Эта процедура обеспечит растениям необходимую порцию азота, стимулируя активный рост зеленой массы и закладку будущих бутонов.

В случае дождливой погоды можно прибегнуть к сухому варианту подкормки. Для этого в прикорневой зоне кустов формируют небольшие углубления и засыпают их гранулами мочевины. Влага из дождей постепенно растворит удобрение, высвобождая питательные вещества.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru