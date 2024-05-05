Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Чудо-подкормка для роз: 30 грамм этого удобрения - и ваш сад утонет в цветах

Чудо-подкормка для роз: 30 грамм этого удобрения - и ваш сад утонет в цветах

12:56, 05 май 2024

Красочные, благоухающие розы украшают любой сад, но что делать, если вместо пышных бутонов кусты выдают лишь жалкие 2-3 цветка? Не стоит расстраиваться! Обильного цветения можно добиться, если вовремя провести одну простую подкормку весной.

Опытные садоводы знают, что весной розы остро нуждаются в азотных подкормках. Этот питательный элемент играет ключевую роль в развитии здоровой зеленой массы и, как следствие, обильного цветения. Традиционно для этой цели используют перепревший навоз, который вносят под кусты. Однако существует более простой и доступный вариант – мочевина.

Для приготовления подкормки достаточно растворить 30 граммов мочевины в 10 литрах воды и тщательно перемешать раствор. Затем под каждый розовый куст необходимо вылить по литру питательного состава. Эта процедура обеспечит растениям необходимую порцию азота, стимулируя активный рост зеленой массы и закладку будущих бутонов.

В случае дождливой погоды можно прибегнуть к сухому варианту подкормки. Для этого в прикорневой зоне кустов формируют небольшие углубления и засыпают их гранулами мочевины. Влага из дождей постепенно растворит удобрение, высвобождая питательные вещества.

Удивите соседей пышными розами: простые правила весенней посадки

Читайте также:

Удивите соседей пышными розами: простые правила весенней посадки
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы подкормка цветы розы удобрения
Читайте также

Хотите сорвать куш из чёрной смородины? Попробуйте эту простую подкормку в мае: кусты будут плодоносить как ненормальные
Это интересно
Хотите сорвать куш из чёрной смородины? Попробуйте эту простую подкормку в мае: кусты будут плодоносить как ненормальные
Пионы размером с воздушный шар: секретная подкормка для невероятной пышности цветения - нужно вносить уже в мае
Это интересно
Пионы размером с воздушный шар: секретная подкормка для невероятной пышности цветения - нужно вносить уже в мае
Герань обожает эту копеечную подкормку: куст будет весь в цветах
Это интересно
Герань обожает эту копеечную подкормку: куст будет весь в цветах
Садовые розы обожают эту подкормку: пышные бутоны будут видны издалека
Это интересно
Садовые розы обожают эту подкормку: пышные бутоны будут видны издалека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok