Забудьте про сложные удобрения: вот как подкормить красную смородину весной, чтобы она была увешана ягодами

13:05, 05 май 2024

Весна — время не только пробуждения природы, но и пора заботы о будущем урожае. Красная смородина, щедрая на вкусные и витаминные ягоды, с благодарностью откликнется на вашу заботу. Подкормка в мае — залог здоровья, обильного цветения и завязи заветных плодов.

Перед внесением питательных веществ необходимо тщательно разрыхлить почву вокруг куста. Этот шаг обеспечит лучшее проникновение удобрений в корневую систему. Не стоит пренебрегать этой несложной, но крайне важной процедурой.

Когда дело доходит до выбора удобрения, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесной золе. Этот натуральный продукт изобилует фосфором и калием, незаменимыми элементами для формирования завязей и последующего созревания ягод. Можно использовать и промышленные фосфорные удобрения, но зола является более экологичным и доступным вариантом.

— Я обычно рассыпаю около стакана золы вокруг куста и тщательно перемешиваю ее с почвой, разбивая комки земли. После этого обязательно поливаю растение, — делится опытом эксперт канала «Грядки в порядке».

Этот простой совет поможет смородиновым кустам получить необходимое питание.

Стоит отметить, что древесная зола подходит для всех сортов красной смородины. Однако важно вносить ее именно весной, чтобы растение смогло максимально использовать полезные вещества на этапе активного роста и созревания урожая.

В дополнение к подкормке, в мае рекомендуется провести подвязку плодоносящих веток смородины. Эта мера предосторожности предотвратит чрезмерное отклонение отягощенных ягодами ветвей. Подвязку можно осуществить к заранее вбитому в землю колышку или используя метод «кольца» из прочной веревки вокруг куста.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru