Это гениально простое решение продлит срок службы стиральной машины: забудьте о засорах фильтра

13:12, 05 май 2024

Большинство современных хозяек далеко не в курсе, сколько проблем может доставить пренебрежение элементарными требованиями по уходу за бытовой техникой. Зачастую, даже такая, казалось бы, рутинная процедура, как стирка, таит в себе потенциальные риски для исправной работы стиральных машин. Виной тому – постоянное скопление засоров и мусора в фильтрующем отсеке агрегата, которое способно серьезно нарушить циркуляцию воды и стать причиной преждевременного выхода техники из строя.

Не все хозяйки знают, где именно располагается этот злополучный фильтр. Зачастую его месторасположение умалчивается в инструкциях по эксплуатации, а редкие чистки только усугубляют проблему. В большинстве моделей стиральных машин фильтрующий отсек находится в нижней передней части корпуса, закрытый съемной пластиковой панелью. Чтобы его очистить, требуется демонтировать крышку и вручную удалить весь скопившийся мусор – волосы, ворс, остатки ткани и другой подобный "сор".

Однако избавиться от этой рутинной и нередко грязной процедуры поможет простой лайфхак, которым поделились авторы популярного телеграм-канала по лайфхакам. Его суть заключается в том, чтобы класть во время стирки вместе с вещами влажную салфетку из микрофибры или обычную хлопковую тряпочку. Во время вращения барабана она будет притягивать и аккумулировать в себе весь мелкий мусор, не давая ему проникнуть в отсек фильтра. По завершении цикла достаточно будет просто выбросить использованную салфетку, а большая часть мусора окажется локализована в ней.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru