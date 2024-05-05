Никаких ржавых пятен и мучнистой росы: в мае опрыскайте этим средством клубнику — болезни обойдут стороной

13:19, 05 май 2024

Хотите собрать с грядки гору ароматных ягод клубники? Тогда позаботьтесь о здоровье ваших кустиков! Ведь именно от их иммунитета зависит количество завязей, качество цветения и, конечно же, урожай.

К сожалению, клубника часто страдает от различных заболеваний, таких как бурая пятнистость, мучнистая роса и другие. Эти недуги не только портят внешний вид растения, но и значительно снижают его плодоношение.

Но не стоит отчаиваться! Автор дзен-канала «Моя дача» делится секретом чудодейственного раствора, который поможет уберечь ваши клубничные кусты от болезней.

Вам понадобится 4,5 литра воды, столовая ложка соды, чайная ложка мягкого средства для мытья посуды, столовая ложка растительного масла и одна таблетка аспирина , предварительно растворенная в небольшом количестве жидкости.

Смешайте все составляющие в одном емком сосуде, и вуаля! Ваш секретный эликсир готов к применению. Но помните, что его сила заключается не только в ингредиентах, но и в регулярном использовании.

Начиная с мая, опрыскивайте свои клубничные кусты этим волшебным составом каждые две недели. Словно невидимый щит, он оградит ваши растения от коварных грибковых заболеваний, таких как ржавчина, проявляющаяся в виде пятен на листьях, и мучнистая роса, которая способна одолеть даже самые крепкие кусты.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru