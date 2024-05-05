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Безумный прием китайских огородников: обрезание помидоров под корень может утроить урожай

Безумный прием китайских огородников: обрезание помидоров под корень может утроить урожай

20:52, 05 май 2024

Для многих садоводов томаты являются гордостью огорода. Каждый сезон они стремятся добиться более высокого урожая овощей. Однако далеко не все знакомы с инновационными агротехниками, способными радикально улучшить результаты. В этой статье мы раскроем необычный китайский метод выращивания томатов, обещающий не только увеличить количество урожая, но и существенно сдвинуть сроки плодоношения.

Парадоксальный, но эффективный подход основан на искусственном "стрессе" для рассады. По словам агронома Ксении Давыдовой, данная агротехника применима исключительно к высокорослым сортам томатов. Ключевой момент наступает, когда рассада достигает месячного возраста - в этот период ее жестко обрезают под корень, оставляя лишь стебель у самой поверхности грунта.

Столь радикальное обращение заставляет растение впасть в состояние стресса и мобилизовать все свои резервы. Дальнейшее укоренение обрезанной рассады запускает мощный механизм восстановления, в ходе которого томатные кусты устремляются вверх с новой силой. Сформированные таким образом растения отличаются крепким стеблем, компактным ростом и завидной жизнестойкостью.

Главная особенность данного метода заключается в том, что под влиянием пережитого стресса томаты ускоряют свой жизненный цикл, стремясь как можно быстрее сформировать плоды и дать потомство. Садоводы, практикующие китайский прием, часто могут собирать первый урожай на целый месяц раньше традиционных сроков!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы помидоры
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