Простая подкормка для буйного цветения роз: поразительный результат от добавления крошечной дозы этого волшебного компонента - соцветия заиграют невероятными красками

10:08, 06 май 2024

В мире флористики розы занимают особое место, поражая своей изысканной красотой и ароматом. Однако, чтобы наслаждаться их великолепием, необходимо обеспечить правильный уход. Одним из ключевых факторов является грамотная подкормка растений, способствующая их здоровому росту и пышному цветению. В этой статье мы раскроем секреты эффективной подкормки роз, которая позволит им расцвести во всей красе.

В начале весеннего сезона розам требуется азот для активного роста и развития. В этот период рекомендуется подкормить кусты аммиачной селитрой. Для приготовления питательного раствора необходимо растворить одну столовую ложку селитры в 10 литрах воды. Если весна выдается дождливой, следует повторить процедуру подкормки через две недели после первого применения.

По мере формирования бутонов роза нуждается в дополнительных элементах питания. В этот период рекомендуется использовать азотнокислый калий, способствующий медленному и равномерному раскрытию цветков. Благодаря этому подкормке вы сможете продлить период цветения, а также добиться более насыщенного и яркого окраса лепестков.

Опытные садоводы также рекомендуют включить в программу подкормки гумат натрия. Эффективное органическое удобрение не только питает корневую систему растения, но и повышает ее устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Для приготовления раствора достаточно растворить половину чайной ложки гумата натрия в 20 литрах воды и полить под корень каждого куста не менее двух литров. Эту же подкормку можно применять в виде опрыскивания, что также благотворно скажется на состоянии роз.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru