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Огурцы этого не любят: что нельзя добавлять в лунку при высадке рассады — предупредила огородница со стажем

Огурцы этого не любят: что нельзя добавлять в лунку при высадке рассады — предупредила огородница со стажем

10:14, 06 май 2024

Сезон посадки огурцов в самом разгаре, и совсем скоро наступит время их переселения на грядки. Но, как и в любом деле, в посадке огурчиков есть свои нюансы. Опытная огородница Виктория Радзевская поделилась секретами, чего категорически нельзя добавлять в лунки при высадке рассады, чтобы не погубить нежные корешки.

Свежий навоз: друг или враг?

Многие садоводы по старинке верят, что свежий навоз станет для огурчиков источником азота и подарит корням желанное тепло. Однако спешу вас разочаровать: это заблуждение может обернуться настоящей бедой.

Свежий навоз, будучи внесенным в лунку, способен вызвать ожоги корневой системы, что, в свою очередь, приведет к болезням, а то и к гибели рассады.

Если же вы все-таки решились использовать свежий навоз, помните: его нужно засыпать землей толщиной минимум 30 сантиметров.

Суперфосфат и зола: союзники или антагонисты?

В стремлении щедро одарить свои будущие урожаи, некоторые садоводы щедро сыплют в лунки сразу несколько минеральных удобрений. Но не торопитесь! Не все компоненты одинаково дружелюбны друг к другу.

Как предостерегает Виктория Радзевская, суперфосфат и древесная зола - два антагониста в мире удобрений. Оба вещества щелочные, и их совместное внесение в лунку может привести к нежелательным химическим реакциям.

Поэтому, если вы решили подкормить огурчики золой, делайте это отдельно от суперфосфата. Зола - ценный источник микроэлементов, легко усваиваемых растениями, и станет отличным помощником для ваших огурчиков.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огурцы
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