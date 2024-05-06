Зелень круглый год словно только с огорода: уникальный способ сохранить зелень свежайшей используя вафельное полотенце

10:23, 06 май 2024

Для многих из нас зелень - непременный атрибут летнего стола. Резанная для салатов, добавленная в супы и маринады, она придает блюдам неповторимый вкус и аромат. Однако с наступлением холодов приходится либо отказываться от этого кулинарного удовольствия, либо изыскивать способы заготовки впрок. Конечно, зелень можно заморозить, но мороженые травы уже не обладают столь ярким вкусом и ароматом.

На помощь приходит простой домашний лайфхак от профессионала в области хозяйственных дел Светланы Серебряковой. Опытная домохозяйка делится секретом, как сохранить первозданную свежесть любимой зелени без использования морозильной камеры.

Для начала тщательно вымойте ветки и листочки зелени под проточной водой. Затем возьмите вафельное полотенце, смочите его в холодной воде и отожмите излишки влаги. Разложите влажное полотенце на столе и по центру выложите подготовленную зелень. Аккуратно сверните зелень вместе с полотенцем в плотную трубочку и отправьте в холодильник, положив в отделение для фруктов и овощей.

Единственное, что требуется для долгосрочного хранения - поддерживать полотенце во влажном состоянии. Регулярно проверяйте его и при необходимости опрыскивайте водой из пульверизатора. Данный метод отлично работает не только для зелени, но и для нежных листьев салата. Попробуйте сами - и круглый год радуйте себя и близких ароматами лета!

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru