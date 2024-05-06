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Избавьтесь от парши на яблонях раз и навсегда: тамбовские садоводы делятся действенной весенней стратегией

Избавьтесь от парши на яблонях раз и навсегда: тамбовские садоводы делятся действенной весенней стратегией

10:42, 06 май 2024

Яблоневые сады занимают особое место в сельскохозяйственном ландшафте Тамбовской области. Здесь, на родине выдающегося биолога и селекционера Ивана Мичурина, традиции садоводства укоренились глубоко. Местные агрономы накопили богатый опыт по выращиванию и защите плодовых деревьев от болезней и вредителей. Одна из ключевых проблем, с которой они регулярно сталкиваются, – парша яблони, коварный грибок, способный испортить весь урожай.

Парша не представляет серьезной угрозы для жизни яблони, однако ее влияние на плоды может быть разрушительным. Зараженные фрукты мельчают, деформируются, а их вкусовые качества резко ухудшаются. Поэтому садоводы стремятся не допустить распространения этого заболевания, применяя эффективные профилактические меры.

По словам агронома Ксении Давыдовой, предупредить развитие парши гораздо проще, чем впоследствии пытаться избавиться от нее. Если же грибок уже обосновался на деревьях, требуется провести серию обработок в начале вегетационного периода.

- В фазу розового бутона мы опрыскиваем яблони специальными препаратами, такими как Скор, Хорус, Фитолавин или Гамаир, — поясняет Давыдова. — Затем повторяем процедуру сразу после цветения, используя те же средства.

Опытные тамбовские садоводы рекомендуют строго соблюдать дозировки: на 10 литров воды нужно добавлять 2 мл Скора, 2 грамма Хоруса, 20 мл Фитолавина или 10 таблеток Гамаира. Своевременные обработки позволяют эффективно сдержать натиск парши и обеспечить качественный урожай ароматных, сочных яблок в конце лета.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы яблоня
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