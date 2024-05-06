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Мощь жгучего зернышка: как горчичный порошок решает проблему борьбы с насекомыми-вредителями

Мощь жгучего зернышка: как горчичный порошок решает проблему борьбы с насекомыми-вредителями

10:51, 06 май 2024

Садоводы веками борются с вредителями, атакующими их драгоценные культуры. Химические инсектициды, хоть и эффективны, но наносят вред окружающей среде и могут быть опасны для здоровья. К счастью, существует более экологичный и безопасный метод борьбы: горчица!

Этот жгучий дар природы, как утверждают эксперты Telegram-канала "Огород без хлопот", способен отпугнуть и уничтожить широкий спектр вредителей, не причиняя вреда растениям.

Столкнулись с надоедливым колорадским жуком на картофельных грядках? Приготовьте следующий состав: растворите 200 граммов горчичного порошка в 10 литрах холодной воды и оставьте на 24 часа. Затем добавьте 150 мл столового уксуса и 100 граммов натертого хозяйственного мыла. Этот коктейль эффективно отпугнет жуков.

Не менее раздражающими вредителями являются улитки и слизни. Чтобы избавиться от них, просто растворите 150 граммов сухой горчицы в 10 литрах воды и обработайте пораженные участки. Жгучий аромат заставит этих гостей поспешно ретироваться.

Тля и гусеницы также не устоят перед мощью горчицы. Для их отпугивания смешайте 100 граммов горчичного порошка, 40 граммов хозяйственного мыла, 70 граммов пищевой соды в 20 литрах воды. Тщательно опрысните этим раствором все уязвимые культуры, и вредители поспешат убраться восвояси.

Помимо жидких составов, можно использовать сухую горчицу в качестве защитной пудры. Припудрите ею грунт вокруг растений и междурядья, и это создаст дополнительный барьер для нежеланных гостей.

Однако, следует соблюдать несколько правил, чтобы обезопасить свои посадки от возможного ожога. Сухую пудру можно использовать в любую погоду, но жидкие составы – только при отсутствии осадков. Опрыскивание лучше проводить ранним утром или вечером, избегая палящих солнечных лучей. Начинайте применять горчичные средства, когда дневная температура стабильно превышает +10°C, а ночные заморозки позади. Повторяйте процедуру каждые 15-20 дней, проведя заключительную обработку за 2 недели до сбора урожая.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы огород горчица
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