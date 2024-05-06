Никто не верил, что это сработает, пока не увидели собственными глазами: дачник применил старинный рецепт для перцев и получил невиданный урожай

10:58, 06 май 2024

Весна - период, когда садоводы готовятся к пересадке рассады овощных культур в открытый грунт. Одной из ключевых культур, требующих особого внимания, является перец. От правильной процедуры пересадки напрямую зависит успех будущего урожая. Именно поэтому очень важно обеспечить молодые растения необходимыми питательными веществами на этапе высадки в грунт.

Агроном Тимирязевской академииделится проверенным народным рецептом, которое поможет рассаде перцев получить отличный старт. По ее словам, применение химических удобрений в неправильной дозировке может привести к ожогам корневой системы и другим негативным последствиям. Поэтому лучше отдать предпочтение натуральным средствам, которые не только безопасны для растений, но и обеспечивают их всеми необходимыми питательными элементами в легкоусвояемой форме.

Для приготовления этого питательного удобрения понадобятся всего три ингредиента: костная мука, зола и яичная скорлупа. Смешайте три стакана костной муки, четыре столовые ложки золы и одну столовую ложку молотой яичной скорлупы. Тщательно перемешайте полученную смесь и высыпьте ее в лунки перед пересадкой рассады, используя две ложки на каждый куст.

Дополнительно можно приготовить раствор из этой смеси и воды, который следует использовать для прикорневых подкормок молодых растений раз в три недели. Такой подход обеспечит быстрое формирование плодов и станет залогом богатого урожая ароматных и сочных перцев в конце лета.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru