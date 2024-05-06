Открыт природный суперфуд: уникальное средство поможет одолеть онкологию, очистить организм и восстановить силы после химиотерапии
11:09, 06 май 2024
Многие слышали о чудодейственных свойствах чаги, но далеко не все решаются добавить этот березовый паразит в свой рацион. А зря! Ведь этот скромный гриб — настоящий кладезь витаминов и ценных элементов, способных оздоровить и укрепить организм человека.
Чага, питаясь соками березы, впитывает не только питательные вещества, но и антитела, которые дерево вырабатывает для борьбы с паразитами. Все эти целебные дары природы гриб затем щедро делится с людьми, становясь основой для приготовления настоев, чаев, приправ и даже продуктов питания.
«Чага — это уникальный дар природы», — подчеркивает врач-терапевт Ольга Малахова. «Она настолько безопасна, что ее можно употреблять ежедневно в виде чая. При этом ее целебная сила настолько велика, что она применяется в лечении и профилактике онкологии».
Чага: панацея от многих недугов
- Укрепление иммунитета: Чага — мощный иммуномодулятор, способный активизировать защитные силы организма.
- Детоксикация: Этот гриб обладает выраженным детоксикационным эффектом, помогая избавиться от вредных веществ и токсинов.
- Борьба с раком: Чага используется в комплексной терапии онкологических заболеваний, а также для их профилактики. Она помогает восстановиться после химиотерапии.
- Снятие воспаления: Чага обладает противовоспалительным эффектом, что делает ее полезной при различных воспалительных процессах.
- Нормализация работы ЖКТ: Этот гриб благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, улучшая пищеварение.
- Контроль уровня глюкозы: Чага помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает ее ценным продуктом для диабетиков.
- Борьба с аллергией: Чага — эффективное средство для лечения атопического дерматита и других аллергических реакций.
- Нормализация давления: Этот гриб помогает нормализовать артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
- Улучшение кровообращения: Чага улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляя сосуды и нормализуя кровоток.
Как употреблять чагу:
Чагу обычно сушат и измельчают в порошок, который затем используется для приготовления чая, добавляется в лекарственные сборы, применяется для изготовления масла, пищевых добавок и даже котлет.
Важно: Чага, стимулируя иммунитет, может быть противопоказана людям с аутоиммунными заболеваниями. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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