Открыт природный суперфуд: уникальное средство поможет одолеть онкологию, очистить организм и восстановить силы после химиотерапии

11:09, 06 май 2024

Многие слышали о чудодейственных свойствах чаги, но далеко не все решаются добавить этот березовый паразит в свой рацион. А зря! Ведь этот скромный гриб — настоящий кладезь витаминов и ценных элементов, способных оздоровить и укрепить организм человека.

«Чага — это уникальный дар природы», — подчеркивает врач-терапевт Ольга Малахова. «Она настолько безопасна, что ее можно употреблять ежедневно в виде чая. При этом ее целебная сила настолько велика, что она применяется в лечении и профилактике онкологии».

Чага: панацея от многих недугов

Укрепление иммунитета : Чага — мощный иммуномодулятор, способный активизировать защитные силы организма.

: Чага — мощный иммуномодулятор, способный активизировать защитные силы организма. Детоксикация : Этот гриб обладает выраженным детоксикационным эффектом, помогая избавиться от вредных веществ и токсинов.

: Этот гриб обладает выраженным детоксикационным эффектом, помогая избавиться от вредных веществ и токсинов. Борьба с раком : Чага используется в комплексной терапии онкологических заболеваний, а также для их профилактики. Она помогает восстановиться после химиотерапии.

: Чага используется в комплексной терапии онкологических заболеваний, а также для их профилактики. Она помогает восстановиться после химиотерапии. Снятие воспаления : Чага обладает противовоспалительным эффектом, что делает ее полезной при различных воспалительных процессах.

: Чага обладает противовоспалительным эффектом, что делает ее полезной при различных воспалительных процессах. Нормализация работы ЖКТ : Этот гриб благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, улучшая пищеварение.

: Этот гриб благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, улучшая пищеварение. Контроль уровня глюкозы : Чага помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает ее ценным продуктом для диабетиков.

: Чага помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает ее ценным продуктом для диабетиков. Борьба с аллергией : Чага — эффективное средство для лечения атопического дерматита и других аллергических реакций.

: Чага — эффективное средство для лечения атопического дерматита и других аллергических реакций. Нормализация давления : Этот гриб помогает нормализовать артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

: Этот гриб помогает нормализовать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Улучшение кровообращения: Чага улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляя сосуды и нормализуя кровоток.

Как употреблять чагу:

Чага, питаясь соками березы, впитывает не только питательные вещества, но и антитела, которые дерево вырабатывает для борьбы с паразитами. Все эти целебные дары природы гриб затем щедро делится с людьми, становясь основой для приготовления настоев, чаев, приправ и даже продуктов питания.

Чагу обычно сушат и измельчают в порошок, который затем используется для приготовления чая, добавляется в лекарственные сборы, применяется для изготовления масла, пищевых добавок и даже котлет.

Важно: Чага, стимулируя иммунитет, может быть противопоказана людям с аутоиммунными заболеваниями. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru