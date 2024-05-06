Хитрый способ спасти сад от весенних заморозков: опрыскайте деревья этой жидкостью — и они благополучно переживут холода

11:15, 06 май 2024

Весна в разгаре, сады цветут, а садоводы с энтузиазмом высадили первую рассаду томатов. Однако май нередко приносит внезапные заморозки, угрожающие нежным растениям. В этой статье мы расскажем, как опытные садоводы защищают свои культуры от капризов погоды.

Теплицы - прибежище для молодых томатов. По совету, многолетнего садовода, следует установить в теплице дуги и накрыть их плёнкой или укрывным материалом. Другой способ - разместить между растениями бутылки с горячей водой. Тепло от них поможет рассаде пережить холодную ночь.

А что делать с деревьями, уже распустившими цветы? Виктория Радзевская делится эффективным методом:

"Перед наступлением заморозков нужно тщательно опрыскать деревья холодной водой, используя насадку с мелким распылителем. По ночам, когда вода начнёт испаряться с листьев, образуется тёплый воздушный поток, поднимающийся вверх и защищающий растение от вредного действия мороза".

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru