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Никаких укусов комаров по ночам: один простой трюк отпугнёт кровососов из вашего дома раз и навсегда

Никаких укусов комаров по ночам: один простой трюк отпугнёт кровососов из вашего дома раз и навсегда

11:20, 06 май 2024

В теплые весенние деньки, когда так приятно распахнуть окна и впустить в дом свежий воздух, неизбежно приходят нежданные гости – назойливые комары. Эти кровососущие насекомые способны серьёзно осложнить жизнь, если не принять своевременных мер. К счастью, есть действенные и доступные способы избавиться от комариной напасти без вредных химикатов.

В арсенале бюджетных средств против комаров лидирующие позиции занимают аммиак и цитрусовые. Простой лайфхак от опытных хозяек поможет прогнать назойливых кровопийц с минимальными усилиями. Для начала необходимо тщательно протереть оконные рамы ватным диском, смоченным в нашатырном спирте. Резкий запах аммиака выветрится через некоторое время, но будет продолжать отпугивать комаров ещё в течение нескольких дней.

Усилить действие аммиачного репеллента поможет ароматный цитрус. Для этого разрежьте лимон пополам и воткните в каждую половинку несколько сухих гвоздичек – излюбленной приправы кулинаров. Установите эту натуральную ароматическую композицию у открытого окна, и противные насекомые обязательно обойдут вашу территорию стороной на несколько дней.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: комары
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