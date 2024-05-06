Ни одно растение не замерзнет! Потрясающе простой метод соседа-агронома для безошибочного определения конца заморозков

11:26, 06 май 2024

В мае огородникам приходится быть особенно бдительными. Неожиданные заморозки в это время года могут нанести серьезный ущерб хрупким растениям, уже высаженным на грядки. Чтобы избежать потерь, опытные дачники предпочитают ориентироваться на народные приметы, предупреждающие о возможных похолоданиях.

Агроном с 30-летним стажем Иван Семенов, автор популярного канала "Посад", делится своими наблюдениями. По его словам, одним из наиболее достоверных сигналов приближающихся заморозков служит цветение черемухи. Это древовидное растение чутко реагирует на снижение температуры, покрываясь ароматными соцветиями.

Однако есть и другие признаки, указывающие на то, что угроза заморозков миновала.

- Когда зацветает рябина, можно выдохнуть с облегчением, - поясняет Семенов. - Это верный знак, что холода больше не вернутся, и можно безбоязненно высаживать теплолюбивые культуры.

В заключение агроном напоминает, что природа - лучший советчик для огородников. В отличие от метеорологических прогнозов, подчас дающих сбои, народные приметы основаны на многовековых наблюдениях и редко подводят.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru