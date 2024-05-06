Спасаем огурцы от пожелтения листьев: волшебный раствор из доступных ингредиентов

20:38, 06 май 2024

Ни один огородник не хочет видеть свои огурцы увядающими и больными. Но если на зеленых листьях начинает проступать желтая окантовка, это верный признак того, что растения испытывают дефицит калия. Дефицит этого важного питательного элемента может замедлить рост и ослабить иммунитет культуры. Что делать в такой ситуации?

Опытные садоводы из популярного телеграм-канала "" делятся проверенными способами быстро восстановить здоровье огуречной рассады. Их рекомендации просты, но эффективны. Во-первых, необходимо приготовить— всего несколько крупинок на стакан воды, чтобы жидкость приобрела бледно-розовый оттенок. Опрыскайте пожелтевшие листья этим раствором — он поможет им восстановить насыщенный зеленый цвет.

Дополнительно садоводы советуют использовать древесную золу в качестве природного источника калия. Всего одной столовой ложки золы, рассыпанной под корень каждого куста, должно хватить для того, чтобы растение больше не испытывало нехватку этого элемента. Одного стакана подкормки будет достаточно для пяти огуречных кустов.

Автор: Алия Карачурина