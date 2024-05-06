Редис без горечи и пустот: простой рецепт настоя от овощевода Тимирязевки

20:45, 06 май 2024

Редиска - первый весенний деликатес на огородных грядках. Эта скороспелая культура популярна благодаря неприхотливости в уходе и пикантному вкусу. Однако есть несколько нехитрых лайфхаков, которые помогут вырастить особенно сочные и крупные корнеплоды. Проверенные советы опытных овощеводов раскрывает агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.

Вскоре после появления первых всходов необходимо произвести прореживание. Расстояние между редисками должно составлять 5-6 см, чтобы растения не мешали друг другу расти и формировать корнеплоды. Затем наступает время подкормки.

Для приготовления питательного раствора необходимо растворить 10 таблеток янтарной кислоты в теплой воде объемом около 10 литров . В эту же емкость добавляют стакан золы. Настаивать средство следует пару часов. Такой состав не только раскислит грунт, но и обеспечит редис всеми необходимыми микро- и макроэлементами для роста.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru