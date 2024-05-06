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Один белый порошок за копейки избавит капусту от вредителей раз и навсегда

Один белый порошок за копейки избавит капусту от вредителей раз и навсегда

20:52, 06 май 2024

Капуста – лакомое блюдо для слизней, крестоцветных блошек, гусениц и других паразитов. Стоит ослабить бдительность, и можно остаться с пустыми грядками вместо сочных кочанов. Но отчаиваться не стоит – простое и доступное решение есть у каждого под рукой.

Опытные огородники знают, что вредители обычно избегают растений, на которых есть что-то постороннее. Эта естественная защита делает капусту непривлекательной для насекомых-паразитов. Воспользоваться этим свойством можно с помощью обычной пшеничной муки из кухонного шкафа.

Рано утром, когда роса еще не высохла на зеленых листьях, аккуратно посыпьте кочаны мукой. Влага свяжет мелкие частицы в липкую пленку, что создаст неприятные условия для передвижения слизней и гусениц. Крестоцветная блошка и вовсе сочтет «зараженную» муку признаком непригодной для употребления пищи.

Это простое, но эффективное средство будет отпугивать нежелательных гостей до тех пор, пока мука не смоется дождем или поливом. Регулярно повторяйте обработку, и урожай капусты будет в безопасности. Никаких дорогостоящих химикатов – только натуральный и безвредный ингредиент от природы.

Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы капуста
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