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Растворяю 1 ложку в ведре воды и поливаю всю клубнику: начинается активное цветение, а ягод летом — хоть косой коси

Растворяю 1 ложку в ведре воды и поливаю всю клубнику: начинается активное цветение, а ягод летом — хоть косой коси

20:59, 06 май 2024

С наступлением лета все мы с нетерпением ждем сезона сладкой и ароматной клубники. Но чтобы полакомиться по-настоящему вкусными ягодами, важно позаботиться о здоровье этой капризной, но такой вкусной культуры. Опытный огородник, автор YouTube-канала "Сад огород про", делится простым и эффективным способом подкормки клубники, который поможет ей вырасти крупной, здоровой и сладкой.

Оказывается, вместо дорогостоящих и порой вредных удобрений можно использовать обычную лимонную кислоту, которая наверняка найдется в каждом доме. Этот простой ингредиент способен творить чудеса, если правильно его применять.

Рецепт подкормки прост: всего одну чайную ложку лимонной кислоты необходимо растворить в половине литра теплой воды. Полученный концентрат следует развести в десяти литрах воды и использовать для полива клубничных грядок в мае, до того, как начнется активное цветение. Эта несложная процедура окажет поистине волшебное действие на растения.

После такой подкормки клубничные кусты начнут активно цвести, станут более устойчивыми к болезням, а завязи ягод образуются в изобилии. Секрет кроется в уникальных свойствах лимонной кислоты, которая, попадая в почву, нормализует обменные процессы растений и помогает им максимально эффективно усваивать необходимые питательные вещества из грунта.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы подкормка клубника
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