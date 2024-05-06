Растворяю 1 ложку в ведре воды и поливаю всю клубнику: начинается активное цветение, а ягод летом — хоть косой коси
20:59, 06 май 2024
С наступлением лета все мы с нетерпением ждем сезона сладкой и ароматной клубники. Но чтобы полакомиться по-настоящему вкусными ягодами, важно позаботиться о здоровье этой капризной, но такой вкусной культуры. Опытный огородник, автор YouTube-канала "Сад огород про", делится простым и эффективным способом подкормки клубники, который поможет ей вырасти крупной, здоровой и сладкой.
Оказывается, вместо дорогостоящих и порой вредных удобрений можно использовать обычную лимонную кислоту, которая наверняка найдется в каждом доме. Этот простой ингредиент способен творить чудеса, если правильно его применять.
Рецепт подкормки прост: всего одну чайную ложку лимонной кислоты необходимо растворить в половине литра теплой воды. Полученный концентрат следует развести в десяти литрах воды и использовать для полива клубничных грядок в мае, до того, как начнется активное цветение. Эта несложная процедура окажет поистине волшебное действие на растения.
После такой подкормки клубничные кусты начнут активно цвести, станут более устойчивыми к болезням, а завязи ягод образуются в изобилии. Секрет кроется в уникальных свойствах лимонной кислоты, которая, попадая в почву, нормализует обменные процессы растений и помогает им максимально эффективно усваивать необходимые питательные вещества из грунта.
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