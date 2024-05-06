Как собрать семена понравившихся помидоров: пошаговая инструкция от агронома Давыдовой

21:08, 06 май 2024

Садоводы тратят немалые деньги на покупку семян известных сортов помидоров. Однако простой лайфхак от опытного агронома Ксении Давыдовой позволит вам сэкономить и получить семена отборных томатов совершенно бесплатно.

Предположим, вы отведали помидоры необыкновенного вкуса, но не знаете их сорта. Или же у вас есть любимый старинный сорт, чьи семена нигде не продаются. В этих ситуациях вы можете запросто собрать семена понравившихся томатов самостоятельно.

Для начала разрежьте спелый плод на толстые дольки. Аккуратно извлеките семена вместе с окружающей их мякотью с помощью ложки и переложите их в стакан. Важно, чтобы семена находились в собственном соку. Накройте стакан марлей и поставьте в теплое темное место примерно на трое суток.

Спустя три дня добавьте в стакан немного чистой воды и взболтайте содержимое. Затем процедите смесь через мелкое ситечко, чтобы отделить семена от жидкости. Тщательно промойте собранные семена водой и просушите. Не забудьте подписать и правильно упаковать ценный урожай. И вот они - семена для будущего сезона, полученные абсолютно бесплатно из самых вкусных плодов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru