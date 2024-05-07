Будет слаще меда: агроном Давыдова назвала 5 лучших подкормок для свеклы — вырастет с кулак богатыря

09:21, 07 май 2024

Свекла – не капризная, но благодарная культура. Она щедро одаривает вкусными и полезными корнеплодами тех, кто заботится о ней. Опытный агроном Ксения Давыдова делится секретами щедрого урожая: 5 подкормок, которые превратят ваши грядки в царство сахарной свеклы.

По словам Давыдовой, одним из ключевых факторов успешного выращивания свеклы является правильный полив и рыхление почвы. Когда молодые корнеплоды достигнут размера грецкого ореха, наступает время для первой подкормки. Для этого рекомендуется приготовить раствор из 1 столовой ложки нитроаммофоски и 1 стакана древесной золы на 10 литров воды , внося его из расчета 1 квадратный метр.

в 10 литрах воды растворяют 0,5 литра кашеобразного коровяка, 2 столовые ложки нитроаммофоски

Спустя десять дней после первой подкормки, необходимо провести вторую. На этот рази вносят раствор из расчета 5-6 литров на квадратный метр. Этот этап совпадает с периодом прореживания саженцев, после которого следует незамедлительно перейти к третьей подкормке.

Для третьей подкормки потребуется приготовить смесь из 200 граммов золы, 1 чайной ложки поваренной соли и 10 литров воды на квадратный метр грядки. Этот состав не только обеспечит свеклу необходимыми питательными веществами, но и защитит ее от вредителей и болезней.

Если вы стремитесь к получению особенно сладких корнеплодов, Ксения Давыдова рекомендует 2-3 раза за сезон поливать свеклу раствором поваренной соли из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Этот простой трюк позволит значительно повысить сахаристость и аромат вашего урожая.

Для профилактики заболеваний и обеспечения свеклы всеми необходимыми микроэлементами, дважды за сезон желательно вносить специальное удобрение с микроэлементами, растворяя 1 чайную ложку в 10 литрах воды. Следуя этим простым, но эффективным рекомендациям, вы сможете гарантированно получить обильный урожай сочной, сладкой и здоровой свеклы.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru