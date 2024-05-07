Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Будет слаще меда: агроном Давыдова назвала 5 лучших подкормок для свеклы — вырастет с кулак богатыря

Будет слаще меда: агроном Давыдова назвала 5 лучших подкормок для свеклы — вырастет с кулак богатыря

09:21, 07 май 2024

Свекла – не капризная, но благодарная культура. Она щедро одаривает вкусными и полезными корнеплодами тех, кто заботится о ней. Опытный агроном Ксения Давыдова делится секретами щедрого урожая: 5 подкормок, которые превратят ваши грядки в царство сахарной свеклы.

По словам Давыдовой, одним из ключевых факторов успешного выращивания свеклы является правильный полив и рыхление почвы. Когда молодые корнеплоды достигнут размера грецкого ореха, наступает время для первой подкормки. Для этого рекомендуется приготовить раствор из 1 столовой ложки нитроаммофоски и 1 стакана древесной золы на 10 литров воды, внося его из расчета 1 квадратный метр.

Спустя десять дней после первой подкормки, необходимо провести вторую. На этот раз в 10 литрах воды растворяют 0,5 литра кашеобразного коровяка, 2 столовые ложки нитроаммофоски и вносят раствор из расчета 5-6 литров на квадратный метр. Этот этап совпадает с периодом прореживания саженцев, после которого следует незамедлительно перейти к третьей подкормке.

Для третьей подкормки потребуется приготовить смесь из 200 граммов золы, 1 чайной ложки поваренной соли и 10 литров воды на квадратный метр грядки. Этот состав не только обеспечит свеклу необходимыми питательными веществами, но и защитит ее от вредителей и болезней.

Если вы стремитесь к получению особенно сладких корнеплодов, Ксения Давыдова рекомендует 2-3 раза за сезон поливать свеклу раствором поваренной соли из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Этот простой трюк позволит значительно повысить сахаристость и аромат вашего урожая.

Для профилактики заболеваний и обеспечения свеклы всеми необходимыми микроэлементами, дважды за сезон желательно вносить специальное удобрение с микроэлементами, растворяя 1 чайную ложку в 10 литрах воды. Следуя этим простым, но эффективным рекомендациям, вы сможете гарантированно получить обильный урожай сочной, сладкой и здоровой свеклы.

Хотите, чтобы свекла пролежала всю зиму? Выбирайте эти непревзойденные сорта

Читайте также:

Хотите, чтобы свекла пролежала всю зиму? Выбирайте эти непревзойденные сорта
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы подкормка свекла
Читайте также

Всего 2 ложки под клубнику: завалит ягодами раньше срока - срочно внесите уже сейчас под каждый куст
Это интересно
Всего 2 ложки под клубнику: завалит ягодами раньше срока - срочно внесите уже сейчас под каждый куст
Чудо-подкормка для пионов: внесите это под кусты весной
Это интересно
Чудо-подкормка для пионов: внесите это под кусты весной
Секретный метод от Мичурина: 1,5 ложки копеечного средства спасут ваш урожай от фитофтороза и мучнистой росы
Это интересно
Секретный метод от Мичурина: 1,5 ложки копеечного средства спасут ваш урожай от фитофтороза и мучнистой росы
Урожай будете собирать тоннами: 3 вида подкормки для яблони — рекомендует агроном Ксения Давыдова
Это интересно
Урожай будете собирать тоннами: 3 вида подкормки для яблони — рекомендует агроном Ксения Давыдова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok