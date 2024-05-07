Посадите лук-севок по этому секретному методу, и получите невиданный урожай зелени: будете срезать целые пучки на салаты и супы

09:28, 07 май 2024

Одной из первых культур, высаживаемых на участке, становится лук на зелень. Однако не всегда посадочный материал оправдывает ожидания, и зеленые стрелки вырастают тонкими и хилыми. Но существует простой трюк, который поможет добиться пышной зелени и богатого урожая.

В мае, когда начинается пора посадки лука-севка, многие огородники сталкиваются с разочарованием из-за низкого качества посадочного материала. Зачастую луковицы дают слабые, тонкие перья, лишенные сочности и аромата. Однако опытные дачники знают секрет, позволяющий в разы увеличить урожайность зеленого лука.

Этот проверенный прием заключается в механическом удалении верхушки луковицы перед высадкой в грунт. Хотя мнения относительно целесообразности подобной процедуры расходятся, практика доказала ее эффективность. Обрезка верхушки способствует лучшему развитию растения, поскольку обеспечивает быстрое поступление кислорода внутрь луковицы.

После длительного периода покоя обрезка стимулирует луковицу к активному росту. Благодаря этому севок начинает дружно прорастать, что в итоге приводит к получению обильного урожая сочной зелени. Агроном Ксения Давыдова настоятельно рекомендует воспользоваться этим простым, но эффективным приемом для повышения урожайности зеленого лука.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru