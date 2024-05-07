Эти простые лайфхаки заставят клещей бежать прочь: надежная защита от кровопийц, одобренная врачом-профи

09:33, 07 май 2024

Весна - время прогулок на природе. Однако расслабленное времяпрепровождение на свежем воздухе может быть омрачено столкновением с опасными насекомыми - клещами, переносчиками серьезных заболеваний. Чтобы обезопасить себя, важно соблюдать несколько простых правил, рекомендованных врачом-инфекционистом.

Перед походом или пикником следует тщательно подготовиться в плане одежды. Лариса Чернышева, опытный инфекционист, советует надевать две пары носков, заправляя в них брюки или штаны. Для женщин лучшим выбором станут колготки. Верхняя одежда должна быть с длинными рукавами, воротником и капюшоном. Важно избегать застежек, отдавая предпочтение молниям.

Следующим шагом является обработка одежды репеллентом на основе перметрина. Это вещество образует защитный барьер, не позволяющий клещам забраться на человека и присосаться. Однако медик подчеркивает строжайший запрет на нанесение подобных средств непосредственно на кожу.

Альтернативным натуральным решением для отпугивания клещей является эфирное масло чайного дерева. Чтобы продлить его действие, Чернышева рекомендует смешивать его с глицерином или уксусом, создавая специальную основу для более длительного эффекта.

Автор: Алия Карачурина