Когда сажать картофель в мае 2024? Совет эксперта о самых лучших днях по лунному календарю и народным приметам

09:57, 07 май 2024

В преддверии нового огородного сезона многие задаются вопросом: когда лучше всего высаживать картофель? Люди издревле следовали проверенным временем приметам, основанным на наблюдениях за природными циклами и народной мудростью, накопленной поколениями. В этом году их советы помогут определить наиболее благоприятные дни для посадки ценной культуры.

Первый ориентир связан с распусканием листвы на березах. Когда молодые листочки достигают длины 2-3 сантиметров – пришло время засевать грядки картофелем. Однако не стоит торопиться, если погода все еще прохладная. Лучше выждать теплых устойчивых деньков.

Опытные огородники также рекомендуют обращать внимание на лунный календарь. В мае 2024 года наиболее подходящим периодом для посадки картофеля являются дни с 7 по 13 и с 19 по 31 число. Тем не менее, предпочтительнее сажать культуру на убывающей Луне – до 7 мая или после 24 числа.

По словам эксперта садоводства, идеальными датами окажутся 7, 26, 27, 30 и 31 мая. Однако вторая половина месяца считается поздноватой, поэтому наилучшим выбором станут дни с 7 по 13 число.

Следует избегать работ в поле 5, 6, 8, 14, 15, 23, 28 и 29 мая, поскольку картофель, посаженный в эти дни, может плохо храниться и дать скудный урожай.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru